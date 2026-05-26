Кортеж с машинами и вертолетами на выпускной в Жанаозене – участников могут ждать разбирательства

Фото: pexels

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года прокомментировала кортеж для выпускников школ в Жанаозене, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно постам в социальных сетях, в кортеже участвовали не только машины, но и вертолеты, а съемка велась с дронов. "Я это видео еще не видела, но хочу сказать, что совместный приказ Министерства просвещения с местными исполнительными органами носит обязательный характер. Если данная ситуация касается общественного правопорядка, если были нарушены правила обеспечения безопасности детей, тогда будут разбирательства в соответствии с законодательством", – заверила министр. Касательно этической составляющей, Сулейменова комментировать пока не стала. "Давайте, мы сначала увидим. Не увидев, ничего комментировать не могу", – сказала глава Минпросвещения. Ранее Сулейменова пообещала "отходить" от практики СОР и СОЧ.

