Футболка Нани и другие подарки клуба "Актобе" для травмированной болельщицы появились в продаже

Аянай Елтокова, травмированная мячом во время футбольного матча "Актобе" – "Алтай", выставила на продажу недавние подарки клуба, сообщает Zakon.kz.

Футбольный скандал в Актобе не унимается. Женщина, которой прилетел в голову мяч, выставила на продажу все, что ей подарили в клубе. Как передает "КТК", это стало новым поводом для обсуждения.

На днях фирменная именная футболка с автографом крайнего полузащитника клуба "Актобе" Луиша Нани за 400 тыс. тенге появилась на сайте объявлений.

В клубе "Актобе" ситуацию журналистам комментировать не стали. Там лишь уточнили, что сам Нани эту футболку не носил. При этом стоимость подарка ни футболисты, ни владелица завышенной не считают. Два годовых абонемента на матчи семья оценила в 60 тыс. тенге.

Со слов самой Аянай Елтоковой, по итогам переговоров в клубе им объяснили, что не смогут компенсировать ущерб, поэтому и предложили реализовать их подарки.

