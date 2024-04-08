Футбольный клуб уволил маскота за регулярный флирт с болельщицами

В Лондоне местному футбольному клубу "Куинз Парк Рейнджерс" пришлось уволить своего маскота. Мужчина в костюме кота приставал к девушкам во время матчей, сообщает Zakon.kz.

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По данным The Sun со ссылкой на источник внутри команды, сначала руководство вынесло сотруднику, много лет носившему костюм кота Джуда, несколько предупреждений. Ему было рекомендовано прекратить флиртовать с посетительницами игр и прямыми обязанностями.



"К сожалению, еще у него оказался и длинный язык. Несколько человек пожаловались нам, что он был больше заинтересован в отношениях с дамами, чем в поддержке парней на поле", – отметил собеседник издания.

Другой неназванный сотрудник клуба также прокомментировал ситуацию.

"Он часто танцевал с болельщицами, а потом пытался дать им свой номер телефона. Мы предупреждали его, но ничего не изменилось и у нас просто не было другого выбора", – добавил он.

В свою очередь многие фанаты команды не поняли увольнения и требовали вернуть маскота к работе. Кто‑то даже назвал его единственным на поле, за кем стоило наблюдать в составе КПР.

В марте Англия делегировала больше всех своих представителей в еврокубки.