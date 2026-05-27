Золото на миллион тенге украл мужчина у своей знакомой в Астане

43-летняя жительница столицы обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотых изделий на сумму свыше одного миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. По информации портала Polisia.kz, им оказался знакомый потерпевшей, который ранее находился у нее в гостях.

Как выяснилось, уходя он тайно похитил золотые цепочки, браслеты и серьги. Общий ущерб составил свыше миллиона тенге. Похищенные изделия злоумышленник сдал в ломбард.

"Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции уже на следующий день после обращения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.

