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Туризм

Трехметровые удавы атаковали отели на популярном курорте

Змея, рука, человек, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 03:20 Фото: pexels
Удавы заполонили территории отелей на Кубе. Туристы жалуются на больших змей, которых встречают не только на свежем воздухе, но и в помещениях, включая собственные номера, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Shot, особенно впечатлительные боятся открывать балконы и стараются лишний раз не покидать своих комнат.

Удавы, которых встречают отдыхающие, могут достигать трех метров в длину. Укус этих змей не ядовит, но они могут напасть, если к ним приблизиться, и задушить свою жертву.

Туристы явно не в восторге от незапланированного "экстрима", но сотрудники отеля в ответ на жалобы лишь ловят конкретную особь руками. Ранее пресмыкающиеся сторонились ухоженных территорий отелей. Теперь же активно их обживают по неизвестной причине.

Ранее мы писали о том, что китайскому отелю запретили использовать животных в качестве будильника.

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Аксинья Титова
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