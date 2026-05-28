Общество

Прием документов в 1-й класс стартовал в Казахстане

Прием документов в первый класс, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 05:00 Фото: Zakon.kz
К примеру, все организации образования Астаны 27 мая начали прием документов для поступления в первый класс, сообщает Zakon.kz.

Прием осуществляется как в офлайн, так и в онлайн-формате. Об этом передает пресс-служба столичного акимата.

"Система онлайн-приема работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Для поступления в 1-й класс необходимы следующие документы:

  • заявление от родителя или законного представителя;
  • медицинскую справку по форме № 065/у;
  • паспорт здоровья ребёнка по форме № 052-2/у;
  • две фотографии размером 3×4 см.

Прием документов завершится 31 августа.

В целом график приема документов в 1-й класс по регионам Казахстана составлен в следующем порядке:

  • 27 мая – 31 августа: Астана, область Абай, область Жетысу, Кызылординская область, Западно-Казахстанская область;
  • 10 июня – 31 августа: Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Восточно-Казахстанская область;
  • 18 июня – 31 августа: Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Атырауская область, Шымкент;
  • 29 июня – 31 августа: Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область, область Улытау.

26 мая 2026 года на пресс-конференции в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала об основных изменениях в школьной программе. По ее словам, некоторых уроков станет больше.

