Прием документов в 1-й класс стартовал в Казахстане

К примеру, все организации образования Астаны 27 мая начали прием документов для поступления в первый класс, сообщает Zakon.kz.

Прием осуществляется как в офлайн, так и в онлайн-формате. Об этом передает пресс-служба столичного акимата.

"Система онлайн-приема работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Для поступления в 1-й класс необходимы следующие документы:

заявление от родителя или законного представителя;

медицинскую справку по форме № 065/у;

паспорт здоровья ребёнка по форме № 052-2/у;

две фотографии размером 3×4 см.

Прием документов завершится 31 августа.

В целом график приема документов в 1-й класс по регионам Казахстана составлен в следующем порядке:

27 мая – 31 августа: Астана, область Абай, область Жетысу, Кызылординская область, Западно-Казахстанская область;

10 июня – 31 августа: Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Восточно-Казахстанская область;

18 июня – 31 августа: Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Атырауская область, Шымкент;

29 июня – 31 августа: Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область, область Улытау.

