Прием документов в 1-й класс стартовал в Казахстане
К примеру, все организации образования Астаны 27 мая начали прием документов для поступления в первый класс, сообщает Zakon.kz.
Прием осуществляется как в офлайн, так и в онлайн-формате. Об этом передает пресс-служба столичного акимата.
"Система онлайн-приема работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Для поступления в 1-й класс необходимы следующие документы:
- заявление от родителя или законного представителя;
- медицинскую справку по форме № 065/у;
- паспорт здоровья ребёнка по форме № 052-2/у;
- две фотографии размером 3×4 см.
Прием документов завершится 31 августа.
В целом график приема документов в 1-й класс по регионам Казахстана составлен в следующем порядке:
- 27 мая – 31 августа: Астана, область Абай, область Жетысу, Кызылординская область, Западно-Казахстанская область;
- 10 июня – 31 августа: Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Восточно-Казахстанская область;
- 18 июня – 31 августа: Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Атырауская область, Шымкент;
- 29 июня – 31 августа: Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область, область Улытау.
26 мая 2026 года на пресс-конференции в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала об основных изменениях в школьной программе. По ее словам, некоторых уроков станет больше.
