События

Зарубил женщину и скрывался 14 лет: в аэропорту Казахстана задержали россиянина

Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 28 мая 2026 года рассказали о результатах взаимодействия с коллегами из России, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала года на территории Российской Федерации найдено 27 преступников, находившихся в розыске органами внутренних дел Казахстана. Из них 14 задержаны, местонахождение 13 установлено.

В свою очередь казахстанские полицейские для российских коллег нашли 212 лиц, из которых 31 преступник задержан, а местонахождение 180 установлено.

"Одним из результатов совместной работы стало задержание в аэропорту города Актау сотрудниками криминальной полиции на транспорте мужчины, находившегося в межгосударственном розыске. Он был задержан при попытке вылета в город Баку и водворен в ИВС. По данным следствия, в 2012 году в городе Калуге РФ подозреваемый в ходе конфликта нанес хозяйке дома три удара рубящим предметом по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте", – рассказали в МВД.

Кроме того, в городе Владикавказе РФ в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали гражданина РК, находившегося в международном розыске. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, 14 января 2022 года в одном из автосалонов города Шымкента мужчина получил от местного жителя автомобиль марки Toyota Camry под предлогом дальнейшей продажи за 20 миллионов тенге. Впоследствии, подделав документы, он продал машину другому человек, причинив потерпевшему материальный ущерб.

МВД Казахстана отмечает, что взаимодействие правоохранительных органов двух стран позволяет эффективно выявлять и задерживать лиц, скрывающихся от правосудия, а также способствует укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Полиция Жамбылской области ранее рассказала о совместной межгосударственной операции "Розыск", проведенной совместно с полицией Кыргызстана и России.

