Несанкционированные свалки: у акиматов появятся новые обязанности

Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года приняли в первом чтении поправки по экологическим вопросам, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Едил Жанбыршин, действующим Экологическим кодексом предусмотрен Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсах. Однако содержащаяся в нем информация была разрозненной, а многие процессы дублировались.

"В этой связи депутатами предлагается модернизировать функционал данной системы. Во-первых, предусматривается консолидация данных и формирование единой цифровой системы. Теперь Национальный банк данных будет не просто интеграционной площадкой. В его состав войдут основные кадастры и реестры. Если ранее операторы представляли отчетность в различные внутренние системы, то теперь вся информация будет предоставляться через единый Национальный банк данных. Это конкретный шаг по сокращению бюрократических процедур и повышению эффективности цифровизации. Во-вторых, в состав системы в обязательном порядке включаются данные автоматизированных систем мониторинга эмиссий и отчетность по производственному экологическому контролю. В-третьих, ведение Национального банка данных закрепляется за ведомственной организацией уполномоченного органа", – сказал Жанбыршин.

Таким образом, реальные данные мониторинга будут сосредоточены в единой системе. Это исключит возможность сокрытия экологической отчетности, манипулирования данными и использования межведомственных разрывов.

"Для выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения необходимо существенно увеличить объемы поглощения парниковых газов. Однако в настоящее время у бизнеса отсутствуют достаточные экономические стимулы для инвестиций в посадку лесов и восстановление деградированных земель. Законопроект вводит понятия лесных и пастбищных углеродных офсетов. Инвесторы смогут заключать прямые договоры с лесовладельцами для создания новых лесов на землях государственного лесного фонда и землях запаса. Полученные в рамках таких проектов углеродные единицы смогут реализовываться на рынке. Кроме того, часть этих единиц будет засчитываться в национально определяемый вклад Казахстана", – уточнил депутат.

Третий блок поправок касается ликвидации несанкционированных свалок и управления отходами. По его словам, несанкционированные свалки стали хронической проблемой для многих регионов. В настоящее время механизм их ликвидации четко не определен.

Кроме того, предельные тарифы в сфере твердых бытовых отходов устанавливаются централизованно. Однако такой подход не учитывает реальные инфраструктурные и логистические затраты регионов и препятствует развитию проектов государственно-частного партнерства.

"В этой связи предлагается закрепить обязанность по организации ликвидации несанкционированных свалок за местными исполнительными органами районов и городов. Также предусматривается передача местным исполнительным органам полномочий по утверждению предельных тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. Эти изменения позволят учитывать реальные особенности регионов, повысить экономическую эффективность системы управления отходами и усилить инвестиционную привлекательность отрасли", – считает Жанбыршин.

Кроме того, будет реформирована национальная гидрометеорологическая служба. В настоящее время большая часть услуг РГП "Казгидромет" осуществляется в рамках государственной монополии. Это касается прогнозов погоды, специальных информационных услуг и научно-исследовательских работ.

"Такая модель ограничивает конкуренцию и приводит к расходованию бюджетных средств на направления, способные приносить собственный доход. В этой связи деятельность "Казгидромета" четко разграничивается. В рамках государственной монополии сохраняются только услуги, имеющие стратегическое значение для безопасности населения и государства, а также услуги общегосударственного и международного характера. При этом специальные информационные услуги, научные и научно-технические работы выводятся из государственной монополии и будут осуществляться на конкурентной основе. Это позволит "Казгидромету" получать дополнительный внебюджетный доход и снизить нагрузку на республиканский бюджет", – отметил депутат.

Еще один блок поправок касается уточнения периода ответственности за сверхнормативные выбросы.

Согласно действующему законодательству, штрафы рассчитываются исходя из объема сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ. Однако период, за который определяется этот объем, четко не установлен. В результате крупные загрязнители получили возможность использовать правовые пробелы и годами оспаривать штрафы в судах.

В этой связи предлагается исчислять период сверхнормативного воздействия с даты проведения последнего производственного экологического контроля.

Данная поправка устранит правовой пробел, повысит эффективность экологического контроля и обеспечит поступление платежей в бюджет за каждый сверхнормативный грамм выбросов в атмосферу.

Также предлагается освободить производителей масел, упаковки и аккумуляторов от требований расширенных обязательств производителей при условии использования не менее 30% переработанного вторичного сырья, произведенного в Казахстане.

При этом порядок подтверждения будет утверждаться уполномоченным органом, что позволит исключить фиктивные и формальные схемы.

Кроме того, законопроектом предусматриваются два важных направления, направленных на усиление экономических и финансовых механизмов экологической политики.

