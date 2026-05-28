Опасен ли искусственный дождь – об эксперименте рассказали в Минэкологии

Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев 28 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал подробности об эксперименте по запуску искусственного дождя, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, эксперимент был проведен совместно с представителями Всемирной организации метеорологии. "Данный эксперимент со стороны Минэкологии курируется "Казгидрометом". И "Казгидрометом" вопрос полностью взят на контроль. По нашей части только вопрос по метеоданным, по водности облаков", – сказал Ошурбаев. Он также прокомментировал вопрос экологической безопасности такого дождя. "С экологической точки зрения полностью берем анализ выпавших осадков. В целом мировая практика показывает, что это абсолютно чистый экологический продукт, который позволяет только восполнить потери воды в водоемах", – заверил вице-министр. Ранее мы писали, что в Казахстане запустят "искусственный дождь".

