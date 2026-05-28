В Казахстане хотят ввести зеленые автономера и реестр автошкол

Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года приняли во втором чтении законопроект по вопросам цифровизации, защиты персональных данных и регулирования транспорта. Документ направлен в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что сегодня вопрос безопасности в обществе имеет особое значение. Законопроект направлен на решение этих вопросов и содержит следующие основные нормы:

уточняется порядок использования технических средств, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. На машинах скорой помощи и пассажирских автобусах устанавливаются устройства регистрации правонарушений.

предлагается усилить государственный контроль за деятельностью автошкол. В частности, вводится порядок выдачи разрешений на деятельность автошкол. Для получения разрешения автошкола должна иметь необходимую материально-техническую базу, учебный автодром, учебные площадки, учебный транспорт и квалифицированных преподавателей.

предлагается создать государственный реестр учебных организаций, получивших разрешение.

на электромобилях будут установлены зеленые номерные знаки.

снимается прежнее ограничение в отношении обогрева транспорта в населенных пунктах.

электровелосипеды подлежат учету наряду с мопедами.

на парковках жилых комплексов полностью действуют правила дорожного движения.

"Законопроектом предусмотрены индивидуальные нормы, касающиеся вопросов защиты персональных данных и кибербезопасности. Следует отметить, что данные изменения вносятся в целях реализации конституционной нормы о защите персональных данных граждан. Законопроектом вводится категоризация операторов персональных данных. Операторы делятся на малые, средние и крупные в зависимости от уровня риска. В связи с этим требования также будут отличаться. В законопроекте вносится реестр обнародованных персональных данных. Каждый гражданин может проверить через государственную информационную систему, какие личные данные были раскрыты", – озвучила депутат.

Она также дополнила, что законопроектом вводятся требования к маскировке и хешированию персональных данных.

"Например, в отношении документов, которые должны быть публично опубликованы, таких как судебные решения, или документы, связанные с государственными закупками. Такие документы могут содержать большой объем личной информации. Поэтому они должны быть скрыты или замаскированы, чтобы предотвратить незаконное использование некоторых данных. Уточняются условия предоставления согласия на открытое разглашение персональных данных граждан. Целый раздел посвящен вопросам кибербезопасности. Законопроектом предусмотрено перераспределение функций государственного контроля на важнейшие объекты цифровой инфраструктуры. Политика управления этими объектами остается в ведении Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. А функции государственного контроля предлагается передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан", – озвучила Екатерина Смышляева.

По ее словам, законопроектом вводится Национальная система видеомониторинга. Эта система используется для контроля общественного порядка, борьбы с преступностью и безопасности граждан.

"Кроме того, для поддержки отечественных продуктов и технологий в сфере кибербезопасности будет внедрен механизм офтейк-контрактов. Законопроектом также вносятся изменения по цифровизации отдельных процессов и отраслей. Будет создана цифровая система контроля качества и состояния дорог всех уровней. Акиматы будут вводить данные в систему цифрового учета в режиме реального времени. Предлагается ряд норм по вопросам цифровой благотворительности. Так, создается государственная благотворительная платформа и реестр благотворительных организаций. К ним предъявляется ряд дополнительных требований по прозрачности деятельности и целевому использованию собранных средств. Восемьдесят процентов всех собранных денег должны быть направлены на цели сбора", – сказала она.

Помимо этого, с ее слов, будут введены новые нормы по регулированию передовых технологий на транспорте. Они участвовали в беспилотном аэротакси, беспилотном автомобильном и автоматизированном железнодорожном транспорте.

"Компании, производящие такой транспорт, и управляющие ими операторы должны получить соответствующий сертификат. Платформы управления и системы искусственного интеллекта должны соответствовать требованиям кибербезопасности. LRT, который запущен в Астане, также будет подчиняться этим новым принципам. Еще один блок предназначен для повышения безопасности миграции и защиты цифровых пограничных систем", – резюмировала спикер.

Ранее депутаты Мажилиса приняли в первом чтении поправки по экологическим вопросам.