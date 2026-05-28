Когда чиновников начнут проверять на наркотики
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы (АДГС) Салауат Муксимов в кулуарах Сената 28 мая 2026 года прокомментировал новеллы, внесенные в закон "О государственной службе Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, когда поправки вступят в силу и высокопоставленных чиновников начнут проверять на употребление запрещенных веществ.
"Согласно закону, нормативно-правовые акты должны быть подготовлены и утверждены в течение двух месяцев с момента принятия соответствующего закона. С 1 июля, к вступлению закона в силу, все подзаконные акты будут разработаны и утверждены", – сказал Салауат Муксимов.
18 марта 2026 года депутаты Мажилиса поддержали в первом чтении проект закона "О государственной службе Республики Казахстан". Документом определяются проступки, дискредитирующие государственную службу и подрывающие достоинство и авторитет госслужбы. В их числе немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров.
