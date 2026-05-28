Сколько стоматологий закрыли в Казахстане

Фото: pexels

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Жусипов в кулуарах Сената 28 мая 2026 года озвучил результаты проверок стоматологических клиник после череды смертей, передает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Жусипов сообщил, что всего проведено было около 500 проверок. "По их итогам 104 стоматологические клиники добровольно осуществили возврат лицензии. Они закрылись. По 38 клиникам мы материалы передали в судебные органы. У нас отзыв лицензии осуществляется двумя путями в соответствии с действующим законодательством: это либо по решению самого собственника, либо же по решению суда", – пояснил он. Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов заявил о необходимости проведения проверки после смерти блогера Сауле Базархан.

Поделитесь новостью