Общество

Сколько стоматологий закрыли в Казахстане

Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 13:33 Фото: pexels
Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Жусипов в кулуарах Сената 28 мая 2026 года озвучил результаты проверок стоматологических клиник после череды смертей, передает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Жусипов сообщил, что всего проведено было около 500 проверок.

"По их итогам 104 стоматологические клиники добровольно осуществили возврат лицензии. Они закрылись. По 38 клиникам мы материалы передали в судебные органы. У нас отзыв лицензии осуществляется двумя путями в соответствии с действующим законодательством: это либо по решению самого собственника, либо же по решению суда", – пояснил он.

Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов заявил о необходимости проведения проверки после смерти блогера Сауле Базархан.

