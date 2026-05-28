В Уральске заложен фундамент евразийского индустриально-логистического хаба

В городе Уральске при поддержке АО "НК "KAZAKH INVEST" состоялась церемония закладки фундамента Евразийского индустриально-логистического хаба. Инициатором проекта выступает ТОО "Jinone Excellence Investment", входящее в состав Eurasia Holding Group.

В торжественной церемонии, посвященной началу строительства важного объекта, принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Глава региона отметил, что по прямому поручению президента в области создаются необходимая инфраструктура и современные готовые индустриальные площадки для развития приоритетных отраслей экономики и привлечения инвесторов.

"Западно-Казахстанская область – западные ворота страны и один из наиболее привлекательных регионов с точки зрения инвестиционного потенциала. В 2023-2025 годах в основной капитал было привлечено около 2,3 трлн тенге инвестиций. Только за первый квартал 2026 года объем инвестиций вырос на 22,4% и превысил 135 млрд тенге. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне доверия бизнеса к экономике региона. За последние три года привлечено более 4,9 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. По этому показателю регион занимает лидирующие позиции среди областей республики", — отметил Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Заместитель генерального консула КНР в городе Актобе Чжан Нань подчеркнул, что данный важный проект придаст новый импульс развитию дружественных отношений и производственного сотрудничества между двумя странами. Председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Султангали Кенжекулов заявил, что инвесторам будет оказываться комплексная поддержка на всех этапах реализации проектов.

Новый проект будет реализован в городе Уральске на территории площадью 20 гектаров. Общий объем инвестиций составит 130 млн долларов США. В состав комплекса войдут завод по производству стальных конструкций мощностью до 30 000 тонн продукции в год, завод по выпуску строительной опалубки мощностью до 60 000 единиц в год, а также предприятие по производству кабеля типа BV объемом до 250 000 бухт ежегодно. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. Реализация проекта позволит создать 510 постоянных рабочих мест.

Ключевым элементом хаба станет таможенный склад открытого типа класса "А", предназначенный для хранения и обработки грузов третьих сторон, включая китайские компании электронной коммерции, российских трейдеров и европейских грузоотправителей. Такой формат обеспечит эффективную логистику в регионе и даст дополнительный импульс развитию международной торговли.

Проект направлен на формирование ключевой холдинговой платформы для евразийского индустриального синергетического коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Россию, Восточную Европу и Европейский союз. Город Уральск, расположенный на пересечении международных транспортных маршрутов, обладает значительным потенциалом для формирования современного индустриально-логистического центра с прямым выходом на рынки стран ЕАЭС.