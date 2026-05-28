Общество

Смерть блогера Сауле Базархан: Минздрав начал проверку клиники

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Жусипов в кулуарах Сената 28 мая 2026 года ответил на запрос депутатов о том, что косметологические клиники нужно жестко проверять, передает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Жусипов отметил, что в Казахстане 295 организаций имеют лицензию по проведению пластической хирургии. Из них 247 – это частные.

"За последние пять лет мы проводили 92 внеплановые проверки в отношении разных вопросов, в том числе и по качеству услуг, и разного рода вопросы были. Соответствующие проверки были проведены. Да, были выявлены разного рода нарушения и соответствующие лица были привлечены к административной ответственности", – сказал он.

Так, по его словам, началась проверка клиники, где умерла блогер Сауле Базархан.

"В эту клинику уже комиссия зашла на проверку. Там мы сформировали состав комиссии, привлекли независимых экспертов. Кроме того, из нашего центрального аппарата Комитета медфармконтроля один специалист уже командирован, она уже находится в Алматы, и, в принципе, они с сегодняшнего дня уже зашли официально на проверку. Они будут изучать все материалы дела, в том числе историю и все документы", – добавил спикер.

Также, по его данным, завершена проверка клиники, где во время проведения косметологической процедуры умер депутат маслихата Мангистауской области.

"Проверка в отношении клиники, в которой была проведена операция, была завершена. Эти материалы мы передали в соответствующие правоохранительные органы. Сейчас идет правовая оценка. Пока комментировать не могу. Здесь правоохранительные органы соответствующую оценку дадут", – резюмировал Бауыржан Жусипов.

Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов заявил о необходимости проведения проверки после смерти блогера Сауле Базархан.

