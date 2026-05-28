Минздрав должен провести жесткую проверку – депутат о смерти Сауле Базархан

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 28 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса заявил о необходимости проведения проверки после смерти блогера Сауле Базархан, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, раньше проводить проверки мешали нормы Предпринимательского кодекса.

"Некоторые олигархи у нас занимались медицинской деятельностью, разные лаборатории открыли. Понятно, что им невыгодно, чтобы их проверяли. Но в 2025 году мы вернули право проверять эти организации. У нас был случай, когда умер новорожденный, но мы не могли проверить, потому что это запрещал Предпринимательский кодекс. Но в Конституции прописано, что самая главная ценность для государства – это жизнь человека. Здесь нужна жесткая проверка", – заявил депутат.

Он подчеркнул важность наличия в косметологических клиниках соответствующих сертификатов.

"Я считаю, что там должны быть и технические, и санитарные. Очень важно, чтобы были сертификаты на все препараты. Я уверен, что половина может оказаться без сертификатов местных. У нас не успевают даже давать сертификаты. Здесь Минздрав должен провести жесткую проверку, потому что две смерти буквально заставляют задуматься, что там большой бардак. Среди молодежи стали популярны разные операции. Казалось бы, безопасная косметологическая процедура несет в себе большие риски по составу препаратов. Потому что просто анафилактический шок может быть, и молодую девочку могут не спасти", – добавил Абенов.

53-летняя Сауле Базархан умерла в частной клинике в Алматы 15 мая 2026 года. Произошедшее повергло в шок маму Кайрата Нуртаса – Гульзиру Айдарбекову, с которой блогер дружила.

20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги.

21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.