Сильнее наказывать за жестокое обращение с животными начнут в Казахстане

Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года во втором чтении приняли поправки по вопросам охотничьей отрасли и сохранения животного мира, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил депутат Мажилиса Аян Зейнуллин, поправки были одобрены Мажилисом в первом чтении 6 мая текущего года.

"Основным законопроектом внесены изменения и дополнения в три кодекса и шесть законов. И ко второму чтению были внесены поправки, касающиеся перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса с установлением режима ограниченной хозяйственной деятельности для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, при объеме инвестиций не менее двухмиллионнократного месячного расчетного показателя и соответствия проектов национальным стандартам экологического туризма", – сказал Зейнуллин.

Также изменения коснутся:

предоставления гражданам страны и юридическим лицам Республики Казахстан без иностранного участия права долгосрочного лесопользования для реализации крупных проектов по глубокой переработке древесины, а также ликвидации последствий крупных лесных пожаров, при условии принятия обязательств по охране, защите и воспроизводству лесов;

установления требований по сохранению среды обитания, путей миграции и предотвращению гибели животных при размещении и эксплуатации объектов инфраструктуры, а также введения понятия "птицезащитные устройства на линиях электропередачи".

В части Кодекса об административных правонарушениях ко второму чтению были внесены поправки, касающиеся:

установления административной ответственности операторов объектов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, зафиксированные сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами;

расширения полномочий уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по рассмотрению дел, связанных с автоматизированными системами мониторинга эмиссий;

перераспределения компетенции государственных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере недропользования;

введения новой статьи 328-1 КоАП, предусматривающей ответственность за нарушение требований по установке и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга эмиссий в окружающую среду;

усиления административной ответственности за жестокое обращение с животными;

расширения составов правонарушений и усиление ответственности в сфере ответственного обращения с животными, включая вопросы содержания, вакцинации, стерилизации, выгула и отказа от содержания животных.

Ранее глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными".