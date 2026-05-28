Государственный надзор за рейтинговой деятельностью установят в Казахстане

Депутаты Мажилиса 28 мая 2026 года во втором чтении приняли закон "О рейтинговой деятельности", а также сопутствующие документу поправки, передает корреспондент Zakon.kz.

Как говорится в заключении к документам, целью принятия законопроекта является регламентация правовых и институциональных основ рейтинговой деятельности в РК, формирование условий для развития локального рынка рейтинговых услуг, обеспечение защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на:

установление основных принципов регулирования рейтинговой деятельности (качество, добросовестность, предотвращение конфликтов интересов, прозрачность, конфиденциальность);

введение требований к организации и осуществлению рейтинговой деятельности (виды рейтингов, разработка методология, качество информации, размер и структура капитала рейтингового агенства);

регламентацию процедур признания международных и иностранных кредитных рейтинговых агентств (порядок и критерии признания);

определение порядка управления конфликтами интересов (требования, перечень конфликтов интересов);

установление государственного регулирования и надзора за рейтинговой деятельностью (компетенция уполномоченного органа, меры воздействия).

В рамках работы рабочей группы депутатами внесены поправки предусматривающие:

закрепление добровольного характера получения рейтингов, присваиваемых рейтинговыми агентствами;

введение порядка установления требований о наличии рейтингов, присваиваемых кредитными рейтинговыми агентствами;

уточнение порядка признания международных рейтинговых агентств и (их дочерних организаций и (или) филиалов), а также иностранных рейтинговых агентств;

определение порядка получения казахстанским рейтинговым агентством информации из государственных баз данных для осуществления кредитной рейтинговой деятельности;

введение требования о наличии уставного капитала для казахстанского рейтингового агентства;

исключение Национального банка Казахстана из состава комитетов совета директоров казахстанского рейтингового агентства, отвечающих за разработку методологии рейтингов;

закрепление на законодательном уровне обязанности юридических лиц с государственным участием иметь кредитный рейтинг;

определение порядка присвоения не запрошенных и непубличных рейтингов кредитными рейтинговыми агентствами, в том числе без согласия рейтингуемого лица;

введение возможности для кредитных рейтинговых агентств в рамках осуществления своей деятельности создавать программное обеспечение для оценки кредитоспособности, анализа рисков и цифровизации процессов;

распространение мер надзорного реагирования в отношении всех кредитных рейтинговых агентств.

Кроме того, в целях устранения противоречий при использовании понятия "рейтинговая деятельность" предлагается изменить заголовок законопроекта на "О кредитной рейтинговой деятельности".

15 апреля 2026 года Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о рейтинговой деятельности.