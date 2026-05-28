Государственный надзор за рейтинговой деятельностью установят в Казахстане
Как говорится в заключении к документам, целью принятия законопроекта является регламентация правовых и институциональных основ рейтинговой деятельности в РК, формирование условий для развития локального рынка рейтинговых услуг, обеспечение защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств.
Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на:
- установление основных принципов регулирования рейтинговой деятельности (качество, добросовестность, предотвращение конфликтов интересов, прозрачность, конфиденциальность);
- введение требований к организации и осуществлению рейтинговой деятельности (виды рейтингов, разработка методология, качество информации, размер и структура капитала рейтингового агенства);
- регламентацию процедур признания международных и иностранных кредитных рейтинговых агентств (порядок и критерии признания);
- определение порядка управления конфликтами интересов (требования, перечень конфликтов интересов);
- установление государственного регулирования и надзора за рейтинговой деятельностью (компетенция уполномоченного органа, меры воздействия).
В рамках работы рабочей группы депутатами внесены поправки предусматривающие:
- закрепление добровольного характера получения рейтингов, присваиваемых рейтинговыми агентствами;
- введение порядка установления требований о наличии рейтингов, присваиваемых кредитными рейтинговыми агентствами;
- уточнение порядка признания международных рейтинговых агентств и (их дочерних организаций и (или) филиалов), а также иностранных рейтинговых агентств;
- определение порядка получения казахстанским рейтинговым агентством информации из государственных баз данных для осуществления кредитной рейтинговой деятельности;
- введение требования о наличии уставного капитала для казахстанского рейтингового агентства;
- исключение Национального банка Казахстана из состава комитетов совета директоров казахстанского рейтингового агентства, отвечающих за разработку методологии рейтингов;
- закрепление на законодательном уровне обязанности юридических лиц с государственным участием иметь кредитный рейтинг;
- определение порядка присвоения не запрошенных и непубличных рейтингов кредитными рейтинговыми агентствами, в том числе без согласия рейтингуемого лица;
- введение возможности для кредитных рейтинговых агентств в рамках осуществления своей деятельности создавать программное обеспечение для оценки кредитоспособности, анализа рисков и цифровизации процессов;
- распространение мер надзорного реагирования в отношении всех кредитных рейтинговых агентств.
Кроме того, в целях устранения противоречий при использовании понятия "рейтинговая деятельность" предлагается изменить заголовок законопроекта на "О кредитной рейтинговой деятельности".
15 апреля 2026 года Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о рейтинговой деятельности.