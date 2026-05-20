О чем говорится в законе об ответственном обращении с животными

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 10:25 Фото: pxhere
Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными", который накануне вечером подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются основные цели, задачи и принципы закона.

Так, говорится, что целями закона являются обеспечение защиты и безопасности животных, укрепление нравственности, соблюдение гуманности, а также защита прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными.

Задачами закона являются:

  • формирование у владельцев ответственности за жизнь, здоровье и благополучие животных;
  • обеспечение системы мер по защите животных;
  • воспитание у населения нравственного, гуманного и осознанного отношения к животным.

Указывается, что правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с животными основывается на принципах:

  • признания животных существами, способными испытывать боль и физические страдания;
  • недопустимости жестокого обращения, причинения боли, физических страданий и безосновательного лишения жизни животных;
  • гармоничного сосуществования человека и животных, основанного на уважении, заботе и балансе интересов общества и природы.

В обновленном законе говорится, что если дальнейшее использование животного по целевому назначению невозможно, владелец животного или ответственное лицо обязаны обеспечить содержание такого животного до его естественной смерти либо передать его в приют для животных, пункт временного содержания животных, физическим или юридическим лицам, способным создать необходимые условия.

При передаче животного в пункт временного содержания животных владелец или ответственное лицо обязаны обеспечить его содержание до определения юридической судьбы животного.

В случае, если состояние здоровья животного в силу возрастных изменений, наличия хронических заболеваний, посттравматического состояния подразумевает ухудшение качества жизни животного, связанное с регулярными болевыми ощущениями либо нарушением систем органов или тяжелыми функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, по заключению ветеринарного врача владелец животного вправе принять решение об эвтаназии.

В законе также даются новые понятия:

  • Пункт временного содержания животных – имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного содержания найденных, отловленных безнадзорных и бродячих животных, домашних животных (животных-компаньонов), переданных владельцами или ответственными лицами в связи с отказом от их содержания, а также изъятых или конфискованных у физических или юридических лиц;
  • бродячие животные – собаки и кошки, которые не имеют владельца;
  • меры экстренного реагирования – совокупность мероприятий, в том числе действия, направленные на незамедлительное устранение или минимизацию последствий проявления агрессии животными с целью обеспечения безопасности человека, животных, общественного порядка или предотвращения угрозы жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических либо юридических лиц.

Также принята поправка о том, что владелец или ответственное лицо, допустившие нарушение требований к выгулу домашних животных, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических или юридических лиц, обязаны возместить причиненный вред в порядке, установленном законодательством республики.

В случае нарушения правил содержания и выгула домашних животных, повлекшего тяжкий, средней тяжести вред здоровью человека, владелец такого животного обязан провести эвтаназию в порядке, установленном законом.

Законом также устанавливается обязательное чипирование как единый и понятный способ идентификации.

Кроме того, расширена статья, предусматривающая умерщвление и обращение с трупами животных.

В частности, добавлено, что умерщвление животных допускается:

  • при регулировании численности бродячих животных (за исключением кошек) в порядке и сроки, установленные местными представительными органами столицы, областей, городов республиканского значения;
  • в отношении безнадзорных животных (за исключением кошек), поступивших в приюты для животных или пункты временного содержания животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы владельцем или ответственным лицом, а также иными физическими, юридическими лицами по истечении сроков, установленных Гражданским кодексом РК.

Закон также предусматривает умерщвление животных в следующих случаях:

  • для прекращения физических страданий животных, если они не могут быть прекращены иным способом;
  • при получении нежизнеспособного новорожденного приплода животных с явно выраженными признаками аномалий и уродств;
  • при регулировании численности диких животных и производстве охоты, рыболовства и ведении рыбного хозяйства, аквакультуры в порядке, определенном законодательством РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и аквакультуры;
  • в случае нападения животного (животных) на человека, животных или иных случаях, когда животные представляют угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности;
  • при ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, представляющих опасность для здоровья человека и животных, в соответствии с законодательством республики в области ветеринарии.

Также расширена компетенция уполномоченного органа в области ответственного обращения с животными.

Так, дополнено, что уполномоченный орган в области ответственного обращения с животными:

  • осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;
  • разрабатывает и утверждает правила деятельности и учета приютов для животных, а также пунктов временного содержания животных;
  • разрабатывает и утверждает перечень животных, содержание, разведение и оборот которых запрещены или ограничены;
  • разрабатывает и утверждает правила стерилизации бродячих животных, за исключением собак;
  • разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области ответственного обращения с животными.

В свою очередь местные акиматы:

  • разрабатывают и представляют на утверждение в соответствующий маслихат правила содержания животных, правила содержания и выгула домашних животных, правила отлова, временного содержания и умерщвления животных, предложения по установлению границ санитарных зон содержания животных;
  • определяют места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудуют места для выгула домашних животных;
  • организуют информационное обеспечение деятельности приютов для животных и социальную рекламу, направленную на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных;
  • организуют регулирование численности бродячих животных.

19 мая 2026 года глава государства подписал закон об ответственном обращении с животными.

Законом усиливается:

  • ответственность владельцев за содержание и выгул животных;
  • обязанность по недопущению причинения вреда другим людям и их имуществу;
  • возмещение ущерба в случае нарушения установленных требований.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
