Общество

Проверить все центры пластической хирургии просят Генпрокуратуру

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 14:20 Фото: akorda.kz
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров 28 мая 2026 года озвучил депутатский запрос касательно деятельности частных медорганизаций, оказывающих услуги пластической хирургии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил о недавних трагических случаях в Актау и Алматы, связанных со смертью пациентов. 

"В Казахстане пластической хирургией занимаются уже порядка 260 медицинских организаций, а рынок эстетической медицины продолжает стремительно расти, достигая оборота в десятки миллиардов тенге. Новые трагические случаи показывают, что проблема до сегодняшнего дня решения не нашла, и она носит не точечный, а системный характер. Причем речь идет не о подпольных кабинетах, а о вполне себе лицензированных частных медицинских центрах. За красивыми вывесками, агрессивной рекламой и обещаниями "быстрых" процедур скрываются грубые нарушения, безответственность и равнодушие к человеческой жизни. Такие горе-специалисты дискредитируют святую профессию врача", – сказал Саиров.

По его словам, особую тревогу вызывает и то, что после трагических случаев отдельные медицинские организации фактически продолжают деятельность через новые юридические лица. Меняется вывеска, меняется ТОО, но адрес, помещение и персонал могут оставаться прежними. Для системы контроля это выглядит как новая клиника с новой лицензией.

"Между тем многие эстетические процедуры сегодня рекламируются как "простые" и практически безопасные услуги. Хотя сами специалисты подчеркивают: липосакция – это полноценное хирургическое вмешательство с рисками тяжелых осложнений, включая тромбоэмболию, жировую эмболию и анафилактический шок. Возможно красота и требует жертв, но она не должна стоить человеку жизни. Самое тревожное – никто не может уверенно сказать, сколько по стране существует клиник, где тяжелые последствия и трагедии не произошли лишь по счастливой случайности. Также вызывает обеспокоенность отсутствие открытой статистики осложнений и смертности после эстетических вмешательств", – отметил депутат.

В этой связи он считает необходимым:

  • провести комплексную проверку деятельности частных медицинских организаций, оказывающих услуги в сфере пластической хирургии и эстетической медицины;
  • проработать вопрос усиления контроля за выдачей лицензий и повторным открытием медицинских организаций после выявленных грубых нарушений, в том числе через механизм аффилированных юридических лиц и повторной регистрации новых ТОО;
  • обеспечить публикацию открытой статистики осложнений и смертности после эстетических медицинских вмешательств, а также усилить контроль за рекламой подобных услуг в социальных сетях и интернете.
"Просим Генеральную прокуратуру провести масштабную проверку частных медицинских организаций, оказывающих услуги пластической хирургии и эстетической медицины, на предмет соблюдения лицензионных требований, наличия необходимого оборудования, квалификации специалистов, готовности к оказанию экстренной помощи, а также возможного продолжения деятельности через аффилированные юридические лица после ранее выявленных нарушений", – добавил Саиров.

Ранее мы публиковали мнение депутата Мажилиса Мурата Абенова о смерти блогера Сауле Базархан в частной клинике.

