Проверить все центры пластической хирургии просят Генпрокуратуру

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров 28 мая 2026 года озвучил депутатский запрос касательно деятельности частных медорганизаций, оказывающих услуги пластической хирургии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил о недавних трагических случаях в Актау и Алматы, связанных со смертью пациентов.

"В Казахстане пластической хирургией занимаются уже порядка 260 медицинских организаций, а рынок эстетической медицины продолжает стремительно расти, достигая оборота в десятки миллиардов тенге. Новые трагические случаи показывают, что проблема до сегодняшнего дня решения не нашла, и она носит не точечный, а системный характер. Причем речь идет не о подпольных кабинетах, а о вполне себе лицензированных частных медицинских центрах. За красивыми вывесками, агрессивной рекламой и обещаниями "быстрых" процедур скрываются грубые нарушения, безответственность и равнодушие к человеческой жизни. Такие горе-специалисты дискредитируют святую профессию врача", – сказал Саиров.

По его словам, особую тревогу вызывает и то, что после трагических случаев отдельные медицинские организации фактически продолжают деятельность через новые юридические лица. Меняется вывеска, меняется ТОО, но адрес, помещение и персонал могут оставаться прежними. Для системы контроля это выглядит как новая клиника с новой лицензией.

"Между тем многие эстетические процедуры сегодня рекламируются как "простые" и практически безопасные услуги. Хотя сами специалисты подчеркивают: липосакция – это полноценное хирургическое вмешательство с рисками тяжелых осложнений, включая тромбоэмболию, жировую эмболию и анафилактический шок. Возможно красота и требует жертв, но она не должна стоить человеку жизни. Самое тревожное – никто не может уверенно сказать, сколько по стране существует клиник, где тяжелые последствия и трагедии не произошли лишь по счастливой случайности. Также вызывает обеспокоенность отсутствие открытой статистики осложнений и смертности после эстетических вмешательств", – отметил депутат.

В этой связи он считает необходимым:

провести комплексную проверку деятельности частных медицинских организаций, оказывающих услуги в сфере пластической хирургии и эстетической медицины;

проработать вопрос усиления контроля за выдачей лицензий и повторным открытием медицинских организаций после выявленных грубых нарушений, в том числе через механизм аффилированных юридических лиц и повторной регистрации новых ТОО;

обеспечить публикацию открытой статистики осложнений и смертности после эстетических медицинских вмешательств, а также усилить контроль за рекламой подобных услуг в социальных сетях и интернете.

"Просим Генеральную прокуратуру провести масштабную проверку частных медицинских организаций, оказывающих услуги пластической хирургии и эстетической медицины, на предмет соблюдения лицензионных требований, наличия необходимого оборудования, квалификации специалистов, готовности к оказанию экстренной помощи, а также возможного продолжения деятельности через аффилированные юридические лица после ранее выявленных нарушений", – добавил Саиров.

