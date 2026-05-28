Общество

Кортеж с машинами и вертолетами на выпускной в Жанаозене: материалы могут передать полиции

Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 16:52 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр просвещения Майра Мельдебекова в кулуарах Сената 28 мая 2026 года рассказала, какое наказание грозит выпускникам за пышное празднование окончания школы, передает корреспондент Zakon.kz.

Майра Мельдебекова отметила, что не нужно говорить сразу о наказании.

"Не сразу санкции выставляются. Здесь, во-первых, должны полностью изучить ситуацию – есть определенные механизмы. Это и следственные мероприятия. Департамент полиции должен здесь подключаться, поэтому всесторонне надо смотреть. Поэтому на сегодняшний день пока местный исполнительный орган не выдал результаты", – сказала она.

Мера наказания, по ее словам, будет принята по результатам следственных мероприятий.

"Сейчас еще рано говорить о каких-то принимаемых мерах. Следствие покажет. Да, это будет правоохранительным органам обязательно (направлено. – Прим. ред.)", – подчеркнула она.

Согласно постам в социальных сетях, в кортеже участвовали не только машины, но и вертолеты, а съемка велась с дронов.

26 мая 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова отметила, что, если были нарушены правила обеспечения безопасности детей, будут разбирательства в соответствии с законодательством.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
