Казахстанскую молодежь заманивают "легким заработком" через SIM-карты
Фото: pexels
Сегодня, 29 мая 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила важное предупреждение для граждан, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время, как отметили стражи порядка, интернет-мошенники используют различные уловки, чтобы обманывать граждан.
"Один из таких способов – предлагать молодежи "легкий заработок" за оформление SIM-карты на свое имя с последующей передачей или продажей ее третьим лицам".Пресс-служба ДП области Абай
Казахстанцев предупредили, что на первый взгляд такие действия могут показаться безобидными, однако последствия могут быть очень серьезными.
"Если SIM-карта, зарегистрированная на ваше имя, будет использована в преступных целях, вся правовая ответственность в первую очередь может лечь именно на владельца номера – то есть на вас".Пресс-служба ДП области Абай
В связи с этим в полиции раскрыли, как мошенники используют SIM-карты:
- Взлом банковских приложений и онлайн-сервисов.
- Кража персональных данных граждан.
- Реализация мошеннических схем через звонки и сообщения.
- Совершение различных незаконных действий анонимно.
"Поэтому не забывайте: за желанием "легко заработать" может скрываться серьезная опасность".Пресс-служба ДП области Абай
Также стражи порядка поделились рекомендациями, чтобы граждане смогли защитить себя и своих близких:
- Не передавайте никому SIM-карту, оформленную на ваше имя.
- Не соглашайтесь на предложения неизвестных или подозрительных лиц.
- Отказывайтесь от предложений "купим" или "оформи на себя".
- Храните в тайне свои персональные данные, SMS-коды и регистрационные сведения.
- При возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
"Помните: перед законом ответственность может нести не только тот, кто совершил преступление, но и владелец номера, который предоставил возможность для его совершения".Пресс-служба ДП области Абай
Казахстанцам также напомнили, что SIM-карта – это не просто номер, это ваша цифровая личность.
Ранее Нацбанк выступил со срочным предупреждением для казахстанцев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript