Общество

Казахстанскую молодежь заманивают "легким заработком" через SIM-карты

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 12:52 Фото: pexels
Сегодня, 29 мая 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила важное предупреждение для граждан, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время, как отметили стражи порядка, интернет-мошенники используют различные уловки, чтобы обманывать граждан.

"Один из таких способов – предлагать молодежи "легкий заработок" за оформление SIM-карты на свое имя с последующей передачей или продажей ее третьим лицам".Пресс-служба ДП области Абай

Казахстанцев предупредили, что на первый взгляд такие действия могут показаться безобидными, однако последствия могут быть очень серьезными.

"Если SIM-карта, зарегистрированная на ваше имя, будет использована в преступных целях, вся правовая ответственность в первую очередь может лечь именно на владельца номера – то есть на вас".Пресс-служба ДП области Абай

В связи с этим в полиции раскрыли, как мошенники используют SIM-карты:

  • Взлом банковских приложений и онлайн-сервисов.
  • Кража персональных данных граждан.
  • Реализация мошеннических схем через звонки и сообщения.
  • Совершение различных незаконных действий анонимно.
"Поэтому не забывайте: за желанием "легко заработать" может скрываться серьезная опасность".Пресс-служба ДП области Абай

Также стражи порядка поделились рекомендациями, чтобы граждане смогли защитить себя и своих близких:

  • Не передавайте никому SIM-карту, оформленную на ваше имя.
  • Не соглашайтесь на предложения неизвестных или подозрительных лиц.
  • Отказывайтесь от предложений "купим" или "оформи на себя".
  • Храните в тайне свои персональные данные, SMS-коды и регистрационные сведения.
  • При возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
"Помните: перед законом ответственность может нести не только тот, кто совершил преступление, но и владелец номера, который предоставил возможность для его совершения".Пресс-служба ДП области Абай

Казахстанцам также напомнили, что SIM-карта – это не просто номер, это ваша цифровая личность.

Ранее Нацбанк выступил со срочным предупреждением для казахстанцев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
