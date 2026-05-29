Казахстанскую молодежь заманивают "легким заработком" через SIM-карты

Сегодня, 29 мая 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила важное предупреждение для граждан, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время, как отметили стражи порядка, интернет-мошенники используют различные уловки, чтобы обманывать граждан.

"Один из таких способов – предлагать молодежи "легкий заработок" за оформление SIM-карты на свое имя с последующей передачей или продажей ее третьим лицам". Пресс-служба ДП области Абай

Казахстанцев предупредили, что на первый взгляд такие действия могут показаться безобидными, однако последствия могут быть очень серьезными.

"Если SIM-карта, зарегистрированная на ваше имя, будет использована в преступных целях, вся правовая ответственность в первую очередь может лечь именно на владельца номера – то есть на вас". Пресс-служба ДП области Абай

В связи с этим в полиции раскрыли, как мошенники используют SIM-карты:

Взлом банковских приложений и онлайн-сервисов.

Кража персональных данных граждан.

Реализация мошеннических схем через звонки и сообщения.

Совершение различных незаконных действий анонимно.

"Поэтому не забывайте: за желанием "легко заработать" может скрываться серьезная опасность". Пресс-служба ДП области Абай

Также стражи порядка поделились рекомендациями, чтобы граждане смогли защитить себя и своих близких:

Не передавайте никому SIM-карту, оформленную на ваше имя.

Не соглашайтесь на предложения неизвестных или подозрительных лиц.

Отказывайтесь от предложений "купим" или "оформи на себя".

Храните в тайне свои персональные данные, SMS-коды и регистрационные сведения.

При возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

"Помните: перед законом ответственность может нести не только тот, кто совершил преступление, но и владелец номера, который предоставил возможность для его совершения". Пресс-служба ДП области Абай

Казахстанцам также напомнили, что SIM-карта – это не просто номер, это ваша цифровая личность.

