Общество

Более 1200 студентов уличили в нарушениях: в вузе Казахстана провели проверку

В казахстанском университете разгорелся скандал из-за массовых нарушений на тестах, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 11:00 Фото: magnific.com
В Yessenov University (Университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова) выявили 1248 студентов с признаками нарушения академической честности по итогам тестирования, проведенного с 12 по 30 апреля, сообщает Zakon.kz.

По данным "Лады", 248 обучающихся допустили повторные нарушения, а 14 студентов, по данным вуза, за деньги помогали другим сдавать тесты.

Как рассказали в университете, в ходе проверки также были зафиксированы случаи использования Telegram-ботов, сторонней помощи и автоматизированных сервисов при прохождении тестирования. По итогам работы специальной комиссии 248 студентов направлены на повторное изучение дисциплины, 14 – отчислены, а материалы в отношении трех обучающихся переданы в правоохранительные органы. Еще 1350 студентов пройдут бесплатное повторное тестирование на платформе NEO.

В вузе отвергли обвинения в давлении на студентов и нарушениях при использовании образовательной платформы, подчеркнув, что NEO применяется в 70 странах и используется для изучения английского языка с адаптивными заданиями на основе ИИ. В университете также заявили, что все закупочные процедуры с партнером InterRes Central Asia проводились в соответствии с законодательством, а акты выполненных работ оформлены в электронном виде и размещены на портале госзакупок.

Отдельно в Yessenov University опровергли сообщения о "схемах" и нарушениях законодательства о персональных данных, отметив, что они не подтверждены решениями уполномоченных органов или суда. В вузе добавили, что готовы к взаимодействию с госорганами и призвали ориентироваться на официальную информацию.

Ранее выяснилось, как и когда будет проходить зачисление в вузы в 2026 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
