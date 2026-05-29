Общество

Выяснилось, как и когда будет проходить зачисление в вузы в 2026 году

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Национальный центр тестирования опубликовал календарь абитуриента на 2026-2027 учебный год. Определились точные сроки и этапы приемной кампании для поступающих в высшие учебные заведения, сообщает Zakon.kz.

В публикации говорится, что сейчас в стране идет сдача основного Единого национального тестирования (ЕНТ) – оно началось 10 мая и продлится до 10 июля.

Официальный прием документов для зачисления в вузы начнется 20 июня и завершится 25 августа.

Для тех, кто выбрал направления "Здравоохранение" или "Педагогические науки", предусмотрены специальные экзамены. Заявления на них начнут принимать с 20 июня, а само тестирование продлится до 20 августа.

Абитуриентам, которые планируют участвовать в конкурсе грантов, необходимо сдать эти экзамены строго до 20 июля.

Для будущих студентов творческих специальностей утвержден следующий график:

  • Прием заявлений на экзамены: с 20 июня по 10 августа (для претендентов на грант – до 7 июля).
  • Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для претендентов на грант – до 20 июля).

Распределение грантов

  • Подача заявок на участие в общем конкурсе на присуждение образовательных грантов пройдет в период с 13 по 20 июля.
  • Официальное объявление списка обладателей государственных грантов состоится до 10 августа.

Ранее мы сообщали о том, что прием документов в 1-й класс стартовал в Казахстане.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
