Выяснилось, как и когда будет проходить зачисление в вузы в 2026 году

Национальный центр тестирования опубликовал календарь абитуриента на 2026-2027 учебный год. Определились точные сроки и этапы приемной кампании для поступающих в высшие учебные заведения, сообщает Zakon.kz.

В публикации говорится, что сейчас в стране идет сдача основного Единого национального тестирования (ЕНТ) – оно началось 10 мая и продлится до 10 июля.

Официальный прием документов для зачисления в вузы начнется 20 июня и завершится 25 августа.

Для тех, кто выбрал направления "Здравоохранение" или "Педагогические науки", предусмотрены специальные экзамены. Заявления на них начнут принимать с 20 июня, а само тестирование продлится до 20 августа.

Абитуриентам, которые планируют участвовать в конкурсе грантов, необходимо сдать эти экзамены строго до 20 июля.

Для будущих студентов творческих специальностей утвержден следующий график:

Прием заявлений на экзамены: с 20 июня по 10 августа (для претендентов на грант – до 7 июля ).

(для претендентов на грант – ). Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для претендентов на грант – до 20 июля).

Распределение грантов

Подача заявок на участие в общем конкурсе на присуждение образовательных грантов пройдет в период с 13 по 20 июля .

. Официальное объявление списка обладателей государственных грантов состоится до 10 августа.

