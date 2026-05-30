В Алматы временно ограничат движение: где нельзя проехать с 30 мая
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы на улице М. Тынышбаева (участок от ул. А. Байтурсынова до ул. Ж. Нажимеденова) проводится укладка верхнего слоя дорожного покрытия, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим с 30 мая по 2 июня на данном участке будет частично ограничено движение транспорта.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения. Для безопасности установят временные дорожные знаки и указатели.
Ранее эксперты рассказали, как изменение движения на улицах Алматы повлияет на пропускную способность и бизнес.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript