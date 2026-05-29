Как изменение движения на улицах Алматы повлияет на пропускную способность и бизнес, объяснили эксперты

Одностороннее движение на магистральных улицах Алматы негативно скажется на бизнесе вдоль дорог, заявили эксперты. Помимо прочего, чиновники планируют выделить полосы общественному транспорту на проспекте Аль-Фараби. Поможет ли это разгрузить город от пробок? Zakon.kz собрал разные мнения.

Алматинские чиновники намерены бороться с проблемой пробок введением одностороннего движения на ряде крупных дорог. Изменить направление могут на восьми улицах. Специалисты считают, что нововведение увеличит пропускную способность.

"Совместно с профильными специалистами прорабатывается возможность внедрения одностороннего движения на улицах Тимирязева, Жандосова, Манаса, Мынбаева, Береговая, Армянская и Айманова. Также рассматривается улица Пушкина. Ожидается, что реализация новой схемы организации дорожного движения увеличит пропускную способность улиц до 20-25%, снизит уровень аварийности до 35%, а также существенно уменьшит нагрузку на ключевые транспортные узлы города", – сообщил руководитель Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев.

Материал по теме Магистральные улицы Алматы могут стать односторонними

Заявление насчет улицы Тимирязева вызвало резонанс в обществе. Горожане не представляют эту проезжую часть односторонней. Тех, кто живет и работает в микрорайоне "Коктем-1", больше всего интересует, что будет c BRT.

"Мы к этой BRT привыкли. Я работаю в магазине напротив университета, мой дом находится на Желтоксан, чуть ниже Ташкентской (Райымбек батыра). Оттуда езжу по Желтоксан на автобусе, сейчас это очень удобно. Даже в часы пик долетаю не больше чем за полчаса. Но если BRT не будет, дорога будет занимать, по-моему, как минимум в два раза больше времени", – сказала жительница Алматы Жансая.

Чиновники успокаивают: окончательное решение еще не принято. Специалисты выберут наиболее оптимальный вариант после тщательного изучения трафика.

"Именно улица Тимирязева нами сейчас изучается. Да, где-то пропускная способность улицы сильно уменьшилась. В связи с чем данный трафик перебросился на Аль-Фараби, и на Аль-Фараби мы сейчас видим большие заторы. Для решения этого вопроса, чтобы вернуть пропускную способность, рассматривается одностороннее движение по улице Тимирязева с переносом автобусных полос с центра улицы на края улицы Тимирязева", – уточнил руководитель Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев.

На этом наполеоновские планы властей не заканчиваются. Чиновники еще хотят отдать полосы автобусам и троллейбусам на проспектах в верхней и нижней частях города. Центральные магистрали тоже должны стать более скоростными для общественного транспорта, заявили специалисты.

"Рассматривается обустройство выделенных полос на проспекте Аль-Фараби, а также на улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Рыскулова, ВОАД и на Северном кольце. Автобусная полоса способна перевозить более значительное количество людей, чем обычная автомобильная полоса", – добавил руководитель Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев.

Особое внимание чиновники уделили проспекту Аль-Фараби. Это ключевая транспортная артерия Алматы, связывающая западные и восточные районы мегаполиса. Примечательно, что на Аль-Фараби нет светофоров и автобусных полос. Последний нюанс специалистов не устраивает.

"Хотим внедрить там (на Аль-Фараби) автобусную полосу. Сейчас заканчиваем разработку схемы организации дорожного движения, при этом полосы там не забираем, за счет сужения хотим сделать автобусную полосу. Сейчас, знаете, ширина полос составляет 3 метра 75 сантиметров. Данная ширина нам дает возможность за счет сокращения добавить автобусную полосу. Когда какие-то решения принимаем, всегда изучаем мировой опыт, делаем анализ, транспортное моделирование и после этого внедряем подобные новшества. Данная работа проводилась с осени прошлого года, сейчас уже завершаем, летом планируем внедрять не только на Аль-Фараби, но и на Саина, ВОАД, Северном кольце, Рыскулова. Хотим закольцевать вот эти улицы и сделать беспрепятственный проезд для общественного транспорта", – пояснил руководитель Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев.

Алексея Алексеева такие решения чиновников удивляют. Автоэксперт полагает, что введение одностороннего движения и выделение полосы для общественного транспорта только усложнит езду по городу.

"Для того, чтобы вообще что-то менять, нужны какие-то расчеты. Кроме того, чтобы сказать, что у нас увеличится пропускная способность, это надо доказать цифрами, а цифры акимат не представил. Такие изменения должны проводиться после глубоких аналитических исследований и общественных слушаний. Наиболее эффективно, когда люди могут ехать в обе стороны, а не в одном направлении. Те изменения, которые раньше были введены, они все сомнительные, по односторонним улицам. Пропускная способность города не может никак повыситься", – поделился мнением Алексей Алексеев.

В правильности инициатив сомневаются и урбанисты. По их словам, односторонние улицы не безопаснее, а совсем наоборот.

"Эти инициативы обладают большим количеством минусов, нежели плюсов. Самое главное – вопрос безопасности. На односторонних улицах, так как они обычно довольно широкие, водители психологически предпочитают ездить с более высокой скоростью. Одностороннюю улицу пешеходам сложнее переходить, потому что большее расстояние за раз нужно преодолевать. Если, к примеру, на двухсторонних улицах можно дойти до середины, а потом дальше где-то есть острова безопасности, то на односторонних такого нет. Поэтому в этом плане односторонние улицы не очень позитивны", – отметил эксперт Urban Forum Kazakhstan Диас Маратулы.

Урбанисты предупреждают: на односторонних улицах может пострадать бизнес. Практика показывает, что при движении автотранспорта в две стороны клиентов у предпринимателей гораздо больше.

"Есть такие исследования, в которых говорится, что одностороннее движение на бизнес влияет негативно. В частности, это зависит от направления. Улицы, ведущие в нашем случае на запад, то есть магистрали, по которым люди будут по вечерам с работы возвращаться, там еще нормально. Но вот на тех улицах, по которым жители будут ездить в город на работу с утра в основном, там, к сожалению, бизнесу станет совсем плохо. Потому что горожане ходят в магазины, в заведения не с утра, а по вечерам, поэтому ситуация для них будет хуже. Еще одно следствие – перепробеги: автомобилистам придется делать большие круги. А все позитивные последствия в виде того, что временно будет легче проезжать, улицы станут широкими, они быстро нивелируется в силу того, что большее количество людей начнут выбирать автомобили", – предполагает урбанист Диас Маратулы.

Эксперты подчеркивают: Алматы и так уже переполнен машинами. Город изначально не был рассчитан на такое количество автотранспорта. Изменить мышление автомобилистов сложно, но все-таки можно.

"У нас машин на улицах Алматы миллион! Поэтому никогда не справится город с таким потоком. Выход только один – это развивать общественный транспорт. Когда автомобилисты увидят, что есть быстрые и комфортные автобусы и троллейбусы, на которых можно доехать до своих мест проще, быстрее и без давки, тогда автовладельцы пойдут в автобусы", – говорит Алексей Алексеев.

Менять схему движения на улице Тимирязева эксперты считают сомнительной идеей. Ведь сейчас это самая свободная для автобусов и троллейбусов магистраль. К тому же за счет BRT на Тимирязева и выделенных полос на Желтоксан пассажиры общественного транспорта могут быстро доехать от Жандосова до проспекта Райымбек батыра.

Материал по теме BRT или обычная "А": насколько эффективна автобусная полоса на улице Желтоксан в Алматы

Демонтаж BRT на Тимирязева нарушит прошлогоднюю задумку чиновников, акцентируют эксперты.

"У нас построили единственную улицу, по которой общественный транспорт быстро едет. Все уже устаканилось. Потратили на этот проект огромные деньги. Причем Тимирязева должна быть важным связующим звеном BRT между дальнейшим ее продолжением. Если ее сделать односторонней на запад, получается, где BRT? BRT нет. Сомнительно, что это разгрузит Аль-Фараби. На Аль-Фараби хотят сделать автобусную полосу – и она еще больше загрузится. Те, у кого нет другого варианта, все равно будут ездить по Аль-Фараби. На Тимирязева никто не пойдет. С Тимирязева уйдут на Сатпаева, на Жандосова, на Абая – на все эти улицы, которые и так "стоят". Все магистральные улицы будут стоять, надо к этому привыкать. Единственное спасение – это опять же общественный транспорт". Автоэксперт Алексей Алексеев

Урбанисты заметили: благодаря BRT улица Тимирязева демонстрирует экономическое развитие. Эксперты допускают, что демонтаж скоростной линии негативно отразится на компаниях вдоль проезжей части.

"За эти восемь лет, что существует BRT, улица Тимирязева довольно неплохо преобразилась, там появилось огромное количество бизнеса, которое ориентировано как раз-таки на тот самый пешеходный трафик, который есть сейчас благодаря пользователям общественного транспорта. Соответственно, если пешеходный трафик снизится, то весь этот бизнес тоже начнет испытывать сложности". Эксперт-урбанист Диас Маратулы

Еще одну систему скоростного автобусного транспорта (BRT) городские власти в прошлом году решили организовать на проспекте Райымбек батыра. Бывший аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что благодаря "выделенке" и длинномерным автобусам повысится связанность восточной и западной частей мегаполиса. Это был один из крупнейших проектов, на который выделили 39,9 миллиарда тенге. Однако совсем недавно чиновники решили пересмотреть свои планы.

"Ранее принято решение о реализации проекта BRT (на Райымбек батыра), однако позже была поставлена задача по реализации строительства LRT, то есть вторым уровнем именно по этому участку. И чтобы не произошло дублирование движения общественного транспорта, на сегодняшний день пересматривается проект, изучается движение общественного транспорта по первой полосе, то есть по крайней правой полосе, поэтому пока реализация приостановлена на незначительный срок, но однако движение будет открыто, и думаю, что участок по Райымбека, возведенный между Емцова и Утеген батыра, скорее всего, будет демонтирован", – подытожил эксперт в области организации дорожного движения Елжан Чупеков.

Материал по теме В Алматы начинают строить BRT на Райымбека: когда и где будут идти работы

"Мы видели, что на Райымбек батыра тоже были выделенные полосы с правого края проезжей части, но тем не менее там автобусы стояли в пробках. То есть система работала не так эффективно. Решение демонтировать недавно сделанный отрезок от Утеген батыра до Емцова ошибочное. Оно тормозит развитие нашего города. Уже потратили много денег, и этот проект действительно мог бы значительно разгрузить проспект Райымбека и сделать его очень привлекательным", – резюмировал эксперт Диас Маратулы.

По плану завершить масштабную реконструкцию на проспекте Райымбек батыра должны были в ноябре 2026 года, но теперь сроки, вероятно, сдвинутся. Специалисты заверили, что движение будет организовано так, чтобы могли удобно передвигаться и пешеходы, и автомобилисты.