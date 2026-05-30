В Акмолинской области презентовали новые подходы к пространственному планированию городов

Опыт Акмолинской области в сфере реновации и урбанистики масштабируют на весь Казахстан по поручению президента страны, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил положительный результат акмолинцев в обеспечении качественным жильем очередников, выделив местную программу реновации как эталонный и эффективный механизм. Именно этот опыт сегодня изучают представители всех областей страны, собравшихся в Кокшетау на "AQMOLA URBAN FORUM: Реновация и современная урбанизация", передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Масштабное двухдневное мероприятие объединило на своих площадках более 120 ведущих отечественных и международных урбанистов, архитекторов, инвесторов, застройщиков и руководителей профильных государственных ведомств со всей республики.

Стоит отметить, что форум проходит в знаковый для строительной индустрии момент – уже 1 июля в силу вступает новый Строительный кодекс.

Высокая оценка работы акмолинских властей нашла практическое подтверждение на форуме. Профильное министерство уже систематизировало наработки региона и направило методические рекомендации во все области Казахстана для внедрения в рамках дорожных карт на 2026–2027 годы. Что примечательно, Акмолинский регион стал первым в стране, кто вынес практику системного благоустройства и пространственного планирования за пределы областного центра – сегодня эти урбанистические подходы внедряются в Атбасарском, Буландинском, Аршалынском район и городе Косшы.

Открывая пленарную часть форума, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подчеркнул, что за любыми урбанистическими изменениями должен стоять конкретный, осязаемый для людей результат, а не простое освоение бюджета.

"Это прямое поручение нашего Президента – вопросы архитектурного преображения городов, обеспечение наших жителей комфортным, хорошим жильем. Мы собрались здесь, чтобы использовать новые подходы и передовые технологии. Глава государства дал положительную оценку нашей работе в сфере урбанистики, благоустройства, озеленения городов и реновации, поручив Правительству продолжить эту работу", – обратился к участникам глава региона.

Анатомия комфорта: единый код и зеленый каркас

В рамках практических сессий участникам форума на примере Кокшетау презентовали реальные инструменты того, как за короткий срок изменить восприятие городской среды:

Внедрение единого дизайн-кода: системное очищение улиц от визуального шума, хаотичной наружной рекламы и приведение фасадов зданий к эстетической гармонии.

Технологии энергоэффективности: массовая модернизация уличного освещения с переходом на современные LED-системы.

Художественное оформление пространств: создание масштабных муралов на фасадах домов, которые становятся новыми арт-доминантами города.

Проект "Көк Шалғын": уникальное ландшафтное решение по созданию непрерывного водно-зеленого каркаса города. Проект объединил в общую рекреационную экосистему парк "Жеңіс", Аллею Славы, центральную площадь "Тәуелсіздік" и новую современную набережную озера Копа.

В завершение форума участники сошлись во мнении: Aqmola Urban Forum наглядно доказал, что умная урбанистика в Казахстане переросла рамки простого украшательства городов. Это полноценный инструмент повышения качества жизни граждан и драйвер региональной экономики. Выработанные в ходе двухдневных дискуссий рекомендации станут практическим ориентиром для всех регионов страны уже с 1 июля.