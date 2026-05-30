Иностранцы заблудились в горах Акмолинской области и вызвали спасателей

Девять иностранных туристов были эвакуированы с горы Кокшетау в Бурабайском районе Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Во время восхождения путешественники успешно добрались до вершины, однако при спуске с высоты около 750 м потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти безопасный маршрут.

На помощь туристам прибыли сотрудники МЧС. Спасатели оперативно оценили ситуацию и организовали безопасный спуск группы с горного участка. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС напомнили, что перед походами в горы необходимо заранее изучать маршрут, следить за погодными условиями, пользоваться средствами навигации и объективно оценивать свои возможности.

