Иностранцы заблудились в горах Акмолинской области и вызвали спасателей
Фото: пресс-служба МЧС РК
Девять иностранных туристов были эвакуированы с горы Кокшетау в Бурабайском районе Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Во время восхождения путешественники успешно добрались до вершины, однако при спуске с высоты около 750 м потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти безопасный маршрут.
На помощь туристам прибыли сотрудники МЧС. Спасатели оперативно оценили ситуацию и организовали безопасный спуск группы с горного участка. В результате происшествия никто не пострадал.
В МЧС напомнили, что перед походами в горы необходимо заранее изучать маршрут, следить за погодными условиями, пользоваться средствами навигации и объективно оценивать свои возможности.
Ранее сообщалось, что иностранный студент отстал от туристической группы и уснул в горах Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript