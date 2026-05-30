#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Иностранцы заблудились в горах Акмолинской области и вызвали спасателей

Туристы потерялись при спуске с горы Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:44 Фото: пресс-служба МЧС РК
Девять иностранных туристов были эвакуированы с горы Кокшетау в Бурабайском районе Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Во время восхождения путешественники успешно добрались до вершины, однако при спуске с высоты около 750 м потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти безопасный маршрут.

На помощь туристам прибыли сотрудники МЧС. Спасатели оперативно оценили ситуацию и организовали безопасный спуск группы с горного участка. В результате происшествия никто не пострадал.

Туристы потерялись при спуске с горы Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:44

Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС напомнили, что перед походами в горы необходимо заранее изучать маршрут, следить за погодными условиями, пользоваться средствами навигации и объективно оценивать свои возможности.

Ранее сообщалось, что иностранный студент отстал от туристической группы и уснул в горах Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Спасатели, горы, носилки
21:44, 28 августа 2025
Спасатели спустили женщину на носилках в горах Акмолинской области
помощь спасателей
19:37, 10 августа 2025
Срочная помощь спасателей потребовалась туристу на горе Кокшетау
Горы, гора, горная местность, туман, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода
23:43, 11 сентября 2024
Женщина в туман заблудилась на горе Рахат в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайрат&quot; заработал больше &quot;Кристал Пэлэс&quot;
16:07, Сегодня
В Европе возмутились тому, что "Кайрат" заработал в ЛЧ больше, чем победитель ЛК
Жанабай третий на Кубке Азии по триатлону
15:20, Сегодня
Казахстанский триатлонист Арлан Жанабай стал призёром этапа Кубка Азии в Китае
Сатпаев назвал победителя ЛЧ
14:50, Сегодня
Сатпаев и игроки сборной Казахстана дали прогноз на исход финала Лиги чемпионов
Чесноков вернется в Казахстан
13:58, Сегодня
Вернётся в Казахстан? В Шотландии обсуждают вероятность отъезда Чеснокова из "Хартса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: