Общество

"Думаю, это плохо для экологии": еще в одной реке Казахстана резко упал уровень воды

Фото: su-zholdary.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 19:30 Фото: su-zholdary.kz
Жители Семея заметили резкий спад воды в Иртыше. Особенно сильно обмелела его притока Семипалатинка в районе острова Бейбитшилик. Горожане обеспокоены состоянием реки и переживают, что маловодье может сказаться на экологическом состоянии региона, передает Zakon.kz.

Как сообщает "24KZ", под мостом над протокой Иртыша, который ведет на остров Бейбитшилик, летом любили отдыхать горожане. Еще несколько лет назад эта протока была настолько глубокой, что местные жители переплывали ее на спор. Сегодня здесь можно пройти пешком.

Горожане говорят, что такое видят впервые – Иртыш будто отступил от берегов. Люди опасаются, что дальнейшее обмеление может сказаться не только на экологии, но и на привычном облике реки.

  • Уход воды – это, конечно, нехорошее явление. Река у нас одна, из нее мы пьем и здесь же отдыхаем. Чаек раньше тоже было много, сейчас их практически нет.
  • Я заметила, что Иртыш стал меньше. Я живу на окраине города, и раньше оттуда открывался совсем другой вид на реку.
  • Думаю, это плохо для экологии. Кроме людей, у нас есть животные и рыбы, которым нужна вода. Это может негативно на них сказаться.

В Ертисской бассейновой инспекции ситуацию объясняют сразу несколькими причинами. Основной объем воды Иртыш получает за счет местного стока – малых рек и притоков, которые формируются в горах Восточно-Казахстанской области.

В этом году паводок был слабым, поэтому и воды в реке стало меньше. Кроме того, весной специалисты произвели затопление поймы в Павлодарской области, а сейчас Шульбинская ГЭС работает в режиме накопления воды.

"Ежегодно Шульбинское водохранилище наполняется за счет третьей волны паводка. Однако с учетом природно-климатических условий на сегодняшний день поступление боковых притоков значительно ниже, чем в предыдущие годы. В этой связи ожидаем наполнение Шульбинского водохранилища примерно в середине июня. После этого водохранилище перейдет в транзитный режим", – рассказал Медет Жадигерулы, руководитель Ертисской бассейновой водной инспекции

Несколько дней назад Шульбинское водохранилище начало увеличивать сброс воды до 650 кубических метров в секунду. Благодаря этому уровень воды в Иртыше поднялся уже на 12 сантиметров. Дальнейший подъем специалисты ожидают в ближайшие сутки, а значит, постепенно река вернется к привычному уровню.

Ранее сообщалось, что реку Иртыш взорвали в области Абай.

Канат Болысбек
