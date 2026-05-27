Тройное пополнение: казахстанка в один день стала мамой шестерых детей

В областном перинатальном центре №2 Туркестанской области выписали первую с начала года тройню – трех девочек, родившихся раньше срока. Малышки провели под наблюдением врачей почти рекордные для таких случаев 22 дня и отправились домой, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима области, счастливыми родителями тройни стала супружеская пара из села Карамурт Сайрамского района – логопед Турсунай Оринбаева и учитель технологии Мамуржан Оринбаев. Новорожденных Сафию, Садию и Самию дома уже ждут трое старших детей: две сестры и брат.

Из-за многоплодной беременности на 32-й неделе врачи провели экстренное кесарево сечение, в результате которого на свет появились три девочки весом 1775, 1990 и 1850 граммов.

"Домой новорожденные, которых назвали Сафия, Садия и Самия, отправились спустя 22 дня после рождения, заметно прибавив в весе – до 2018, 2010 и 2008 граммов, соответственно. Все это время недоношенные девочки находились под строгим наблюдением специалистов в отделении реанимации и интенсивной терапии, а затем в отделении патологии новорожденных", – сообщили в акимате.

Сейчас здоровье матери и детей вне опасности. На выписке многодетная семья выразила искреннюю благодарность всему медицинскому персоналу за профессионализм и заботу.

Местные власти также добавили, что в 2024 году в этом перинатальном центре родились три тройни. С начала 2026 года здесь появилось на свет 1810 детей, среди которых нынешние тройняшки стали первыми, также в центре приняли 35 двоен.

