Общество

Опасен или нет: странный "пришелец" напугал жительницу Актау

В Актау жительница столкнулась с необычным насекомым в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 12:02 Фото жительницы Актау
Жителей Актау напугало необычное насекомое с длинными усами, сообщает Zakon.kz.

Фотографию крупного жука местная жительница отправила в редакцию Lada.kz с просьбой выяснить, опасен ли он для человека и растений.

Как пояснил биолог и бердвотчер Василий Бастаев, на снимке запечатлен городской усач – жук, который регулярно встречается в Актау в конце весны и начале лета.

По словам специалиста, взрослая особь не представляет угрозы для людей, несмотря на устрашающий внешний вид. В этот период жуки даже не питаются и не проявляют агрессии.

Биолог отметил, что тревогу у людей обычно вызывают их крупные размеры и длинные усики, однако городской усач не является опасным – он не ядовит, не нападает и не переносит заболеваний.

В то же время вред могут наносить личинки этих насекомых: они развиваются в древесине и способны повреждать ослабленные деревья, проделывая ходы внутри стволов и ветвей.

Ранее сообщалось, что на севере Казахстана бьют тревогу из-за смертельно опасных членистоногих.

Елена Беляева
