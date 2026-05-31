#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В ВКО затягивается строительство важнейшего моста в направлении России и Китая

Строительство нового моста через реку Убу затягивается в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 23:18 Фото: акимат ВКО
В Восточном Казахстане сорваны сроки строительства стратегического моста через реку Убу в Шемонаихе. Работы обещали начать в мае, а действующая аварийная переправа – единственный путь, соединяющий юг Казахстана с границей России и транзитным маршрутом в Китай, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 мая 2026 года "24KZ", этот мост через реку Убу признали аварийным уже почти 20 лет назад. Но ремонтировать его не было ни возможностей, ни смысла. Сооружение, построенное еще в середине прошлого века, давно не соответствует требованиям времени и интенсивности трафика автомобилей.

В сутки переправу сейчас пересекают больше двух тысяч машин. Чтобы снизить нагрузку, здесь действует реверсивное движение, рассказывает местный житель Василий Лобанов. Но, по его мнению, это ничуть не помогает.

"Загружено сильно, очень сильно. Даже реверсивно. Представляете себе: подходят 5-6 КамАЗов, груженные с прицепом. Потом открывается, они все идут. Вот это нагрузка, вот это реверсивное. Так еще хуже делается, не то что лучше", – говорит Василий Лобанов, житель г. Шемонаиха.

Именно поэтому в регионе приняли решение ускорить строительство новой переправы. Проектно-сметную документацию начали делать еще в 2024 году. А этой весной обещали приступить к работам. Но пока прогресса не видно. Причины объяснили в районном акимате.

"Немного затянулись процессы, потому что у нас были земельные участки, строения, которые подпадали под зону строительства нового моста. С ними мы тоже разобрались, выплатили компенсации. Сейчас на данный момент остался только один участок, по которому ждем решения суда, где собственник не был согласен со стоимостью компенсации". Дидар Кенесбаев, аким Шемонаихинского района

Но и здесь вопрос отрегулировали. Сейчас завершается конкурс на определение подрядчика. Дальше все будет зависеть уже от финансирования из бюджета. Стоимость проекта – около 8 млрд тенге. Если работы начнут этим летом, построить новый мост обещают за два года.

Но рассматриваются еще два варианта. Либо переправу полностью снесут, либо жители предлагают сохранить ее как историческую память и превратить это место в пешеходную прогулочную зону. При этом новая переправа будет шире на 6 метров и длиннее почти на 40. А главное, она позволит организовать беспрерывное движение транспортных потоков как внутри области, так и за ее пределами для транзита товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что история с затопленным долгостроем в Астане получила продолжение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
В ВКО стартует строительство
12:57, 12 марта 2026
В ВКО стартует строительство моста через Убу
Сельчане в Абайской области лишились единственного моста
11:30, 19 июля 2024
Сельчане в Абайской области лишились единственного моста
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
18:02, 21 мая 2024
Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Каспий&quot; впервые стал чемпионом Казахстана по баскетболу
00:02, 01 июня 2026
"Каспий" впервые стал чемпионом Казахстана по баскетболу
Сборная Казахстана по футболу произвела замену игроков на предстоящие товарищеские матчи
23:24, 31 мая 2026
Сборная Казахстана по футболу произвела замену игрока на предстоящие товарищеские матчи
&quot;Спартак&quot; из области Абай стал триумфатором Кубка Казахстана по пляжному футболу
22:37, 31 мая 2026
"Спартак" из области Абай стал триумфатором Кубка Казахстана по пляжному футболу
Юношеская сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала четыре медали ЧА во Вьетнаме
21:53, 31 мая 2026
Юношеская сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала четыре медали ЧА во Вьетнаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: