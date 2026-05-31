В ВКО затягивается строительство важнейшего моста в направлении России и Китая

В Восточном Казахстане сорваны сроки строительства стратегического моста через реку Убу в Шемонаихе. Работы обещали начать в мае, а действующая аварийная переправа – единственный путь, соединяющий юг Казахстана с границей России и транзитным маршрутом в Китай, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 мая 2026 года "24KZ", этот мост через реку Убу признали аварийным уже почти 20 лет назад. Но ремонтировать его не было ни возможностей, ни смысла. Сооружение, построенное еще в середине прошлого века, давно не соответствует требованиям времени и интенсивности трафика автомобилей.

В сутки переправу сейчас пересекают больше двух тысяч машин. Чтобы снизить нагрузку, здесь действует реверсивное движение, рассказывает местный житель Василий Лобанов. Но, по его мнению, это ничуть не помогает.

"Загружено сильно, очень сильно. Даже реверсивно. Представляете себе: подходят 5-6 КамАЗов, груженные с прицепом. Потом открывается, они все идут. Вот это нагрузка, вот это реверсивное. Так еще хуже делается, не то что лучше", – говорит Василий Лобанов, житель г. Шемонаиха.

Именно поэтому в регионе приняли решение ускорить строительство новой переправы. Проектно-сметную документацию начали делать еще в 2024 году. А этой весной обещали приступить к работам. Но пока прогресса не видно. Причины объяснили в районном акимате.

"Немного затянулись процессы, потому что у нас были земельные участки, строения, которые подпадали под зону строительства нового моста. С ними мы тоже разобрались, выплатили компенсации. Сейчас на данный момент остался только один участок, по которому ждем решения суда, где собственник не был согласен со стоимостью компенсации". Дидар Кенесбаев, аким Шемонаихинского района

Но и здесь вопрос отрегулировали. Сейчас завершается конкурс на определение подрядчика. Дальше все будет зависеть уже от финансирования из бюджета. Стоимость проекта – около 8 млрд тенге. Если работы начнут этим летом, построить новый мост обещают за два года.

Но рассматриваются еще два варианта. Либо переправу полностью снесут, либо жители предлагают сохранить ее как историческую память и превратить это место в пешеходную прогулочную зону. При этом новая переправа будет шире на 6 метров и длиннее почти на 40. А главное, она позволит организовать беспрерывное движение транспортных потоков как внутри области, так и за ее пределами для транзита товаров и услуг.

