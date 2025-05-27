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Общество

История с затопленным долгостроем в Астане получила продолжение

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 13:59 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 27 мая 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с затопленным ЖК "ЖанаАрка" в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили насчет судьбы недостроенного жилого комплекса (ЖК), где образовалось озеро и вода поднялась до второго этажа. 

"Застройщик – BBC Gold. Строительные работы не ведутся. Сейчас с правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Создан дольщиками ЖСК. Сейчас решается вопрос о передаче этого недостроенного объекта в пользу пострадавших дольщиков. Мы этот вопрос хорошо знаем. По стране у нас 42 проблемных строительных объекта, каждый находится на контроле. Каждый будем разбирать с правоохранительными органами, если подобный случай произошел", – дополнил он. 

Также представители СМИ уточнили, не планируется ли аудит или массовая проверка строительства ЖК в Астане и остальных городах Казахстана. 

"За каждым домом ведется контроль. У нас хаос не может в принципе существовать. Если выдается лицензия, значит, соответствующие процедуры компания проходит. Если есть факт, что жилой комплекс действительно строится с большими нарушениями, будем реагировать", – дополнил Ерсайын Нагаспаев. 

Ранее видео затопленного участка получило широкое распространение в социальных сетях.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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