В Алматы начаты работы по благоустройству территории бывшего рынка "Рахат"

В Жетысуском районе Алматы начаты работы по благоустройству территории, на которой ранее незаконно располагался рынок "Рахат". Мероприятия проводятся в рамках реализации принципа "Закон и порядок" и направлены на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей города.

На территории, расположенной в районе так называемой "Барахолки", с 2018 года функционировал рынок "Рахат". Земельный участок использовался ТОО "ТКМ" без действующих разрешительных документов, что являлось нарушением требований земельного и предпринимательского законодательства.

С 6 апреля 2026 года аппаратом акима Жетысуского района во исполнение вступивших в законную силу судебных решений была проведена комплексная работа по освобождению территории. В результате более 150 предпринимателей покинули рынок после проведения разъяснительной работы. Для обеспечения непрерывности предпринимательской деятельности акиматом были предложены альтернативные торговые места на соседних рынках на льготных условиях.

В ходе работ предприниматели самостоятельно вывезли торговые контейнеры, а также демонтировали элементы кровли и ограждений.

Фото: акимат Алматы

В настоящее время на освобожденной территории ведется разработка проекта благоустройства. Здесь планируется создание комфортной зоны отдыха для посетителей рынков с элементами озеленения и благоустройства. Кроме того, часть территории будет передана ТОО "Алматы паркинг" для организации автомобильной стоянки, что позволит улучшить транспортную доступность и упорядочить парковочное пространство в районе.

Акимат города Алматы последовательно реализует политику наведения порядка в городской среде и обеспечения неукоснительного соблюдения требований законодательства. Незаконное использование земельных участков и осуществление предпринимательской деятельности вне правового поля недопустимы.

Напомним, ранее аким города Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость соблюдения законности и порядка на территории мегаполиса. В настоящее время во всех районах города продолжается системная работа по выявлению и ликвидации незаконных объектов торговли, а также возвращению освобожденных территорий в интересах жителей города.