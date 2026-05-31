#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Алматы начаты работы по благоустройству территории бывшего рынка "Рахат"

Фото: акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 21:45 Фото: акимат Алматы
В Жетысуском районе Алматы начаты работы по благоустройству территории, на которой ранее незаконно располагался рынок "Рахат". Мероприятия проводятся в рамках реализации принципа "Закон и порядок" и направлены на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей города.

На территории, расположенной в районе так называемой "Барахолки", с 2018 года функционировал рынок "Рахат". Земельный участок использовался ТОО "ТКМ" без действующих разрешительных документов, что являлось нарушением требований земельного и предпринимательского законодательства.

С 6 апреля 2026 года аппаратом акима Жетысуского района во исполнение вступивших в законную силу судебных решений была проведена комплексная работа по освобождению территории. В результате более 150 предпринимателей покинули рынок после проведения разъяснительной работы. Для обеспечения непрерывности предпринимательской деятельности акиматом были предложены альтернативные торговые места на соседних рынках на льготных условиях.

В ходе работ предприниматели самостоятельно вывезли торговые контейнеры, а также демонтировали элементы кровли и ограждений.

Фото: акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 21:45

Фото: акимат Алматы

В настоящее время на освобожденной территории ведется разработка проекта благоустройства. Здесь планируется создание комфортной зоны отдыха для посетителей рынков с элементами озеленения и благоустройства. Кроме того, часть территории будет передана ТОО "Алматы паркинг" для организации автомобильной стоянки, что позволит улучшить транспортную доступность и упорядочить парковочное пространство в районе.

Акимат города Алматы последовательно реализует политику наведения порядка в городской среде и обеспечения неукоснительного соблюдения требований законодательства. Незаконное использование земельных участков и осуществление предпринимательской деятельности вне правового поля недопустимы.

Фото: акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 21:45

Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее аким города Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость соблюдения законности и порядка на территории мегаполиса. В настоящее время во всех районах города продолжается системная работа по выявлению и ликвидации незаконных объектов торговли, а также возвращению освобожденных территорий в интересах жителей города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Правила благоустройства в Алматы
09:55, 07 октября 2024
Правила благоустройства в Алматы: кто и за что отвечает
улица, дорога, работы, Алматы
12:15, 30 апреля 2025
Масштабное благоустройство "от фасада до фасада" охватит 142 улицы в Алматы
субботник
14:20, 18 апреля 2026
В Алматы в рамках "Мөлдір бұлақ" проведена очистка прибрежных территорий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Спартак&quot; из области Абай стал триумфатором Кубка Казахстана по пляжному футболу
22:37, Сегодня
"Спартак" из области Абай стал триумфатором Кубка Казахстана по пляжному футболу
Юношеская сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала четыре медали ЧА во Вьетнаме
21:53, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала четыре медали ЧА во Вьетнаме
Сборная Норвегии сенсационно обыграла Канаду и взяла бронзу чемпионата мира по хоккею
21:22, Сегодня
Сборная Норвегии сенсационно обыграла Канаду и взяла "бронзу" чемпионата мира по хоккею
Казахстанские легкоатлетки завоевали &quot;серебро&quot; на молодёжном чемпионате Азии в Гонконге
20:44, Сегодня
Казахстанские легкоатлетки завоевали "серебро" на молодёжном чемпионате Азии в Гонконге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: