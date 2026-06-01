#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Акимам в Казахстане дали "цифровое рабочее место"

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 10:22 Фото: freepik
В Казахстане запустили проект "Цифровое рабочее место акима" (ЦРМА) для оперативного управления селом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 июня 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Министерство труда и социальной защиты населения РК масштабирует проект "Цифровое рабочее место акима", который уже охватил 17 областей и 1894 сельских округа страны. Главная цель платформы – избавить региональных руководителей от бумажной волокиты и бесконечных запросов, предоставив им полную картину жизни села в один клик".

В Минтруда уточнили, что система создана на базе Цифровой карты семьи и объединила в себе данные из более чем 30 государственных информационных систем. В единый цифровой контур вошли актуальные сведения о доходах, занятости и социальном статусе жителей, информация о недвижимости, инфраструктуре, показателях местного здравоохранения и образования, а также о получателях мер господдержки.

"Благодаря оперативному доступу к данным акимы теперь могут оказывать помощь адресно и оперативно реагировать на социальные риски. Государство получает возможность превентивно выявлять тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и предлагать поддержку автоматически".Пресс-служба МТСЗН РК

Внедрение ЦРМА, как отметили в ведомстве, также значительно снижает административную нагрузку на сельские акиматы за счет автоматизации процессов. Сбор аналитики в режиме реального времени минимизирует ручной труд при подготовке отчетности и исключает человеческий фактор, обеспечивая переход к управлению на основе объективных данных.

"В дальнейшем функционал системы продолжит расширяться. В ближайшее время в ЦРМА интегрируют данные по земельным ресурсам, налогам, субсидиям, а также статистику крестьянских и фермерских хозяйств, что позволит комплексно развивать сельские территории".Пресс-служба МТСЗН РК

6 января 2026 года стало известно, что в Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
11:54, 06 января 2026
Без привязки к кабинету: в Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
15:57, 12 августа 2024
Усовершенствовать организацию субсидируемых рабочих мест планируют в Казахстане
Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация
17:31, 04 мая 2025
Новый цифровой сервис для предпринимателей запустили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мясникова выиграла с &quot;Динамо&quot; в ЧРФ
10:27, Сегодня
ЖФК "Динамо" с казахстанкой Мясниковой в составе обыграло "Енисей" в чемпионате РФ
Возвращение Беларуси на ЧМ: как решение ИИХФ повлияет на Казахстан
10:04, Сегодня
Возвращение Беларуси на ЧМ: как решение ИИХФ повлияет на Казахстан и остальные страны
Юккола не принял участие в матче против Германии
09:41, Сегодня
Легионер "Кайрата" Юккола не появился на поле в составе сборной Финляндии в матче с Германией
Стали известны сроки всех чемпионатов мира по хоккею с участием сборных Казахстана
09:19, Сегодня
Стали известны сроки всех чемпионатов мира по хоккею с участием сборных Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: