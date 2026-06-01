Акимам в Казахстане дали "цифровое рабочее место"

В Казахстане запустили проект "Цифровое рабочее место акима" (ЦРМА) для оперативного управления селом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 июня 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Министерство труда и социальной защиты населения РК масштабирует проект "Цифровое рабочее место акима", который уже охватил 17 областей и 1894 сельских округа страны. Главная цель платформы – избавить региональных руководителей от бумажной волокиты и бесконечных запросов, предоставив им полную картину жизни села в один клик".

В Минтруда уточнили, что система создана на базе Цифровой карты семьи и объединила в себе данные из более чем 30 государственных информационных систем. В единый цифровой контур вошли актуальные сведения о доходах, занятости и социальном статусе жителей, информация о недвижимости, инфраструктуре, показателях местного здравоохранения и образования, а также о получателях мер господдержки.

"Благодаря оперативному доступу к данным акимы теперь могут оказывать помощь адресно и оперативно реагировать на социальные риски. Государство получает возможность превентивно выявлять тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и предлагать поддержку автоматически". Пресс-служба МТСЗН РК

Внедрение ЦРМА, как отметили в ведомстве, также значительно снижает административную нагрузку на сельские акиматы за счет автоматизации процессов. Сбор аналитики в режиме реального времени минимизирует ручной труд при подготовке отчетности и исключает человеческий фактор, обеспечивая переход к управлению на основе объективных данных.

"В дальнейшем функционал системы продолжит расширяться. В ближайшее время в ЦРМА интегрируют данные по земельным ресурсам, налогам, субсидиям, а также статистику крестьянских и фермерских хозяйств, что позволит комплексно развивать сельские территории". Пресс-служба МТСЗН РК

6 января 2026 года стало известно, что в Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих.