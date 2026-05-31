События

Перебои со светом уже 20 лет терпят жители массива на юге Казахстана

В Таразе от постоянных отключений электричества страдают жители массива "Дорожник". По словам горожан, старый трансформатор не выдерживает нагрузки, напряжение начинает падать и электроэнергия отключается, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 мая 2026 года "24KZ", постоянные перебои с электричеством жители массива "Дорожник" испытывают уже на протяжении 20 лет. Но в последнее время проблема обострилась: электроэнергию отключают несколько раз в неделю.

Бывает, даже на сутки, жалуются люди. Причина – изношенные линии и единственный старый трансформатор, который построили 45 лет назад.

На кухне Кулимхан Акылбековой полумрак – лампочка еле-еле светит, наготове висит еще одна, она служит фонарем при отключении электроэнергии. Электроснабжение жилого массива обеспечивает фосфорный завод. Поэтому горит ли в домах свет, зависит от работы предприятия и погоды.

"Как непогода, дожди, ветер – отключается. У них, когда защита срабатывает, они первым делом нас отключают, потому что производство не должно останавливаться. Вечером вообще напряжения нет. Сколько лет я пороги обивала в Жамбылском районе, у областного акима была, у меня письма лежат". Кулимхан Акылбекова, жительница г. Тараза

Трансформатор может обеспечить электричеством максимум 25 частных домов массива "Дорожник", а сейчас он питает около 100. Сильной нагрузки старый трансформатор уже не выдерживает. В итоге в сети падает напряжение, электроприборы перестают работать, а свет в домах становится едва заметным.

"Бывает, сутками света нет. Это же не дело. Холодильники, там же все портится. И духовка, если что-то испечь, тоже не тянет. Провода у нас плохие, все уже с узлами. Нам добавляют, что мы за свет платим, а толку нет". Людмила Виниченко, жительница г. Тараза

За киловатт электроэнергии жители массива "Дорожник" платят в среднем на 15 тенге больше других горожан. Несмотря на то, что массив присоединили к городу только в прошлом году, специалисты уже разработали проект на подведение новой линии электроснабжения. Строительство на 152 млн тенге профинансировали из городского бюджета.

"В этом году на портале государственных закупок провели соответствующие процедуры и определили подрядчика. В конце июня начнем строительные работы по подведению новой линии. По проекту планируем обеспечить электроэнергией 120 абонентов, провести уличное освещение и установить три новых трансформатора. Проблему с электроснабжением массива "Дорожник" планируем решить в этом году", – рассказал Серик Тургын, заведующий сектором городского отдела ЖКХ.

В минувшем году в микрорайонах Тараза провели уличное освещение. Эти работы продолжат и в других местах города. До 2028 года зажгутся фонари на улицах 16 населенных пунктов, присоединенных к Таразу.

Ранее сообщалось, что ДТП в Петропавловске оставило город без света.

