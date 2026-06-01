Дожди с грозами снова надвигаются на три крупнейших мегаполиса Казахстана

В ближайшие три дня Астану, Алматы и Шымкент вновь накроют дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на 2, 3 и 4 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

4 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +31+33°С.

3 июня: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

4 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С. Прогноз погоды по Шымкенту 2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.

3 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

