Общество

Дожди с грозами снова надвигаются на три крупнейших мегаполиса Казахстана

капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 15:44 Фото: pixabay
В ближайшие три дня Астану, Алматы и Шымкент вновь накроют дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на 2, 3 и 4 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
  • 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 4 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +31+33°С.
  • 3 июня: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
  • 4 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.
  • 3 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
  • 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Казахстане резко ухудшится 2-4 июня 2026 года. Отмечалось, что на республику обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром. Подробнее об этом – здесь.

