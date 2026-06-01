#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Погода резко ухудшится 2-4 июня: на Казахстан обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

облака, солнце, горы, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 11:26 Фото: pixabay
В Казахстане ожидается резкое ухудшение погодных условий в предстоящие три дня – 2, 3 и 4 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами".

Так, согласно прогнозу, сильные дожди с выпадением града и шквалистый ветер пройдут:

  • 2 июня – в Павлодарской области,
  • 3 июня – в Атырауской, Мангистауской областях,
  • 3-4 июня – в Актюбинской области,
  • 4 июня – в Костанайской области.
"По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге – с пыльными бурями".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным метеорологов, температура воздуха днем:

повысится:

  • на западе – до +23+28°С,
  • на севере – до +25+32°С,
  • в центре, на востоке – до +27+36°С,

понизится:

  • на северо-западе – до +13+26°С,
  • на юге, юго-востоке – до +25+35°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 11:26
Лето начнется с погодных испытаний: что ждет Астану, Алматы и Шымкент

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан в понедельник накроет непогода: грозы, шквалы и аномальная жара. Подробнее о погоде на 1 июня 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов
12:03, Сегодня
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2026 года
ливень, человек с зонтом, машина
12:18, 01 апреля 2026
Погода резко изменится 2-4 апреля: град, ливни и шквалистый ветер и до +30°С обрушатся на Казахстан
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
18:09, 11 июня 2025
Резкое ухудшение погоды и сильная жара обрушатся на Казахстан 12 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ильфат Абдуллин
12:27, Сегодня
Триумфатор международного турнира из Казахстана Абдуллин рассказал о новых вызовах
Михаил Шайдоров
12:01, Сегодня
"Контракт с Шайдоровым подписан": официальное заявление Министерства туризма и спорта РК
Хоккеистка рассказала о задержках зарплаты
11:49, Сегодня
Хоккеистка Алдабергенова сообщила о проблемах после заявления Шайдорова о задержках зарплаты
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
11:43, Сегодня
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: