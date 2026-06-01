Погода резко ухудшится 2-4 июня: на Казахстан обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

В Казахстане ожидается резкое ухудшение погодных условий в предстоящие три дня – 2, 3 и 4 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами".

Так, согласно прогнозу, сильные дожди с выпадением града и шквалистый ветер пройдут:

2 июня – в Павлодарской области,

– в Павлодарской области, 3 июня – в Атырауской, Мангистауской областях,

– в Атырауской, Мангистауской областях, 3-4 июня – в Актюбинской области,

– в Актюбинской области, 4 июня – в Костанайской области.

"По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге – с пыльными бурями". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным метеорологов, температура воздуха днем:

повысится:

на западе – до +23+28°С ,

, на севере – до +25+32°С ,

, в центре, на востоке – до +27+36°С,

понизится:

на северо-западе – до +13+26°С ,

, на юге, юго-востоке – до +25+35°С.

Материал по теме Лето начнется с погодных испытаний: что ждет Астану, Алматы и Шымкент

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан в понедельник накроет непогода: грозы, шквалы и аномальная жара. Подробнее о погоде на 1 июня 2026 года можете узнать по ссылке.