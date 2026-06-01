Погода резко ухудшится 2-4 июня: на Казахстан обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром
В Казахстане ожидается резкое ухудшение погодных условий в предстоящие три дня – 2, 3 и 4 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами".
Так, согласно прогнозу, сильные дожди с выпадением града и шквалистый ветер пройдут:
- 2 июня – в Павлодарской области,
- 3 июня – в Атырауской, Мангистауской областях,
- 3-4 июня – в Актюбинской области,
- 4 июня – в Костанайской области.
"По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге – с пыльными бурями".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
По данным метеорологов, температура воздуха днем:
повысится:
- на западе – до +23+28°С,
- на севере – до +25+32°С,
- в центре, на востоке – до +27+36°С,
понизится:
- на северо-западе – до +13+26°С,
- на юге, юго-востоке – до +25+35°С.
Ранее синоптики сообщили, что Казахстан в понедельник накроет непогода: грозы, шквалы и аномальная жара.
