Убедитесь, что вас выпустят: важное предупреждение сделали казахстанцам, собирающимся за границу
Казахстанцам напомнили о необходимости проверить важную информацию перед планированием заграничной поездки в отпуск, чтобы в последний момент не оказаться невыездными, сообщает Zakon.kz.
В электронном правительстве eGov 1 июня 2026 года отметили, что с началом лета многие планируют поездки за рубеж.
"Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд. На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж", – сообщили в eGov.
Проверка проводится по:
- реестру должников, которым ограничен выезд за границу;
- реестру должников по исполнительным производствам.
Как получить услугу онлайн в мобильном приложении eGov Mobile:
- Перейдите по кнопке "Услуги".
- Выберите услугу "Путешествие, жизнь за границей и эмиграция" – "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам"
- Заполните необходимые поля.
- Нажмите кнопку "Проверить".
Срок получения услуги – до 15 минут как на портале eGov, так и в мобильном приложении eGov Mobile.
Казахстанцев ранее предупредили о том, что с 1 июня 2026 года технические паспорта на недвижимость и кадастровые паспорта будут оформляться только онлайн.
