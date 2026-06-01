Убедитесь, что вас выпустят: важное предупреждение сделали казахстанцам, собирающимся за границу

Казахстанцам напомнили о необходимости проверить важную информацию перед планированием заграничной поездки в отпуск, чтобы в последний момент не оказаться невыездными, сообщает Zakon.kz.

В электронном правительстве eGov 1 июня 2026 года отметили, что с началом лета многие планируют поездки за рубеж.

"Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд. На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж", – сообщили в eGov.

Проверка проводится по:

реестру должников, которым ограничен выезд за границу;

реестру должников по исполнительным производствам.

Как получить услугу онлайн в мобильном приложении eGov Mobile:

Перейдите по кнопке "Услуги".

Выберите услугу "Путешествие, жизнь за границей и эмиграция" – "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам"

Заполните необходимые поля.

Нажмите кнопку "Проверить".

Срок получения услуги – до 15 минут как на портале eGov, так и в мобильном приложении eGov Mobile.

Казахстанцев ранее предупредили о том, что с 1 июня 2026 года технические паспорта на недвижимость и кадастровые паспорта будут оформляться только онлайн.