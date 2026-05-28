Общество

Больше не нужно идти в ЦОН: важную услугу перевели в онлайн в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 17:21
В Казахстане с 1 июня 2026 года технические паспорта на недвижимость и кадастровые паспорта будут оформляться только онлайн, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью сегодня, 28 мая, поделились в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ"):

"На портале eGov.kz обновлены государственные услуги по выдаче технического паспорта на объекты недвижимости, а также дубликата кадастрового паспорта. Теперь пользователи могут сразу оплатить услугу при подаче заявки и получить результат в электронном формате".

Ранее для оплаты и получения результата необходимо было посещать ЦОНы.

"Теперь процесс полностью переведен в онлайн: оплата производится при подаче заявки, а готовый технический паспорт или дубликат кадастрового паспорта автоматически загружается в Истории получения услуг в личном кабинете пользователя на портале eGov.kz. Срок оказания услуги зависит от типа объекта недвижимости".Пресс-служба АО "НИТ"

Чтобы воспользоваться услугами, пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Главная" – "Недвижимость" – "Покупка, продажа, аренда" или "Жилищные отношения";
  • выбрать услугу "Выдача технического паспорта объектов недвижимости" или "Выдача дубликата кадастрового паспорта";
  • указать тип заявления и тип недвижимости, а также выбрать филиал НАО ГК "Правительство для граждан";
  • заполнить необходимые данные, произвести оплату и подписать запрос одним из доступных методов подписания.

Рост популярности цифровых государственных сервисов подтверждается статистикой.

Если в 2021 году через портал eGov.kz было подано 100 тыс. заявлений на получение технического паспорта объектов недвижимости и дубликата кадастрового паспорта, что составляло 22,8% от общего числа обращений, то в 2025 году этот показатель достиг уже 41%.

"В рамках дальнейшей цифровизации государственных услуг с 1 июня 2026 года прием заявлений на выдачу технического паспорта объектов недвижимости и дубликата кадастрового паспорта через операторов в ЦОНах будет прекращен. Услуги будут предоставляться исключительно в онлайн-формате через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile. Теперь пользователям не нужно отдельно производить оплату и посещать ЦОН для получения техпаспорта – весь процесс доступен в электронном виде, а готовая справка будет доступна в Личном кабинете eGov.kz", – отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Отмечается, что получение услуги "Выдача технического паспорта объектов недвижимости" также доступно в приложении eGov mobile.

"Если у гражданина отсутствуют необходимые условия для получения услуги онлайн, он может воспользоваться зонами самообслуживания в ЦОН и самостоятельно оформить государственную услугу".Пресс-служба АО "НИТ"

Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день уже автоматизированы и доступны онлайн:

  • выдача ЭЦП,
  • регистрация по месту жительства,
  • замена водительских удостоверений,
  • первичная регистрация автомобилей у официальных дилеров,
  • подача заявки на получение водительского удостоверения (перевыпуск),
  • выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам,
  • а также изготовление документов на земельные участки в пилотном режиме в регионах страны.

В Казахстане прием в 1-й класс перевели на новую платформу

26 мая 2026 года стало известно, что в мобильном приложении eGov Business стала доступна новая государственная услуга "Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя". Сервис позволяет предпринимателям полностью онлайн инициировать процедуру закрытия ИП без необходимости посещения государственных органов на этапе подачи заявления.

