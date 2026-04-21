Отдых, который превращается в беду: важное предупреждение для казахстанцев

Министерство туризма и спорта Казахстана разместило важную памятку для казахстанцев, напомнив, какие правила важно соблюдать в туристский сезон, сообщает Zakon.kz.

Так, в преддверии летнего туристического сезона специалисты обращаются к жителям и гостям страны с призывом строго соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе.

Разводить костры разрешается только в специально оборудованных и предназначенных для этого местах. Перед уходом необходимо полностью потушить огонь.

Важно поддерживать чистоту и убирать за собой весь мусор.

Купание рекомендуется только в официально разрешенных и проверенных местах. Следует избегать купания в незнакомых и потенциально опасных водоемах.

"Сохранение природы и объектов инфраструктуры – общая ответственность", – говорится в заключительной части заявления за 21 апреля 2026 года.

Ранее в пресс-службе Бюро национальной статистики рассказывали, что в 2025 году в Казахстане было совершено 11,77 млн туристических поездок. Большая часть из них – 10,27 млн (87,2%) – пришлась на поездки внутри страны, а 1,5 млн (12,8%) – за рубеж.