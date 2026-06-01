Общество

Умные светофоры в Шымкенте помогают спасать жизни людей

Фото: akorda.kz
В Шымкенте внедрена Интеллектуальная транспортная система (ITS), которая обеспечивает приоритетное движение автомобилей скорой медицинской помощи и способствует повышению оперативности оказания экстренной помощи пациентам.

В настоящее время пять реанимационных автомобилей скорой помощи оснащены трекерами, интегрированными в систему ITS. При выезде на экстренный вызов и приближении к перекресткам система автоматически координирует работу светофоров, формируя "зеленый коридор" по маршруту следования спецтранспорта.

трекеры на скорых в Шымкенте

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Стоит отметить, данный механизм позволяет значительно сократить время прибытия бригад скорой помощи к месту вызова и тем самым повышает шансы на сохранение жизни и здоровья граждан.

трекеры на скорых в Шымкенте

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Сегодня система ITS охватывает 354 светофорных объекта города. В режиме реального времени она анализирует транспортные потоки, обеспечивая более эффективную организацию дорожного движения и повышение уровня безопасности на дорогах.

трекеры на скорых в Шымкенте

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Ирина Капитанова
