Общество

Национальная сборная Казахстана по футболу впервые проводит учебно-тренировочные сборы в Шымкенте

сборная РК по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 17:34
Национальная сборная Казахстана по футболу впервые в своей истории проводит учебно-тренировочные сборы в Шымкенте. Подготовка к предстоящим международным товарищеским матчам проходит на Центральном стадионе имени Кажымукана.

Учебно-тренировочный сбор продлится до 4 июня, после чего команда отправится в Армению для участия в международных матчах. Первую товарищескую встречу национальная сборная проведет 6 июня на выезде.

Следующим соперником станет сборная Венгрии, занимающая 42-е место в рейтинге FIFA. Матч состоится 9 июня и станет важным этапом подготовки команды, а также возможностью для игроков укрепить международный опыт.

В состав участников нынешнего сбора вошли и представители шымкентского футбольного клуба "Ордабасы". В числе приглашенных – опытные игроки Сергей Малый и Бекхан Шайзада. Для молодых футболистов Жасулана Амира и Магжана Токтыбая, впервые вызванных в расположение национальной сборной, участие в сборе станет важным шагом в профессиональной карьере.

Отметим, что Центральный стадион имени Кажымукана в 2025 году прошел масштабную модернизацию. Здесь полностью обновили натуральное покрытие поля и внедрили автоматизированную систему полива.

Сегодня спортивный объект соответствует современным требованиям и является одной из ключевых площадок развития футбольной инфраструктуры страны.

Проведение учебно-тренировочного сбора национальной команды в Шымкенте подтверждает высокий уровень спортивной инфраструктуры города и его потенциал как площадки для проведения мероприятий республиканского и международного уровня.

