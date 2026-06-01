Град и ливни против жары +37°C: что ждет Казахстан 2 июня

О сюрпризах природы по всему Казахстану на вторник, 2 июня 2026 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Так, согласно данным метеорологов, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики сохраняются неустойчивая погода.

"Пройдут кратковременные дожди с грозами, на севере страны пройдут сильные дожди, на западе, севере, востоке республики прогнозируется выпадение града, на западе со шквалистым ветром". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также известно, что по республике ожидаются усиление ветра. Также не обойдется без тумана.

В другой части страны противоположная ситуация.

Сильная жара ожидается:

в Алматинской области, в области Жетысу +35-36°C,

на юге Карагандинской области и области Абай +35-37°C.

Немного ранее специалисты разместили интересный обзор особенностей климата на территории Казахстана в 2025 году. Согласно нему, Казахстан пережил самый жаркий год с 1941 года.