Общество

Казахстан пережил самый жаркий год с 1941 года

Фото: freepik
Синоптики РГП "Казгидромет" разместили интересный обзор особенностей климата на территории Казахстана в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи отмечают, что климат Казахстана продолжает теплеть.

Так, с 1960-х годов на территории страны каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего.

"Средняя годовая температура воздуха за десятилетие 2016-2025 годов составила +7,11°С и превысила климатическую норму на +0,83°C. Последнее пятилетие 2021-2025 годов также было самым теплым со значением среднегодовой температуры воздуха +7,55°С, которое превысило климатическую норму на 1,27°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также отмечено, что девять из десяти самых теплых лет зафиксированы в XXI веке.

В 2025 году на территории Казахстана аномалия температуры воздуха составила +2,11°C, превысив рекорд 2023 года с аномалией температуры в +1,73°С.

Далее сказано, что год был рекордно теплым практически во всех областях Казахстана, кроме Атырауской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей, где 2025 год вошел в число 5% экстремально теплых лет.

В среднем по территории областей аномалии составляли от +1,10 до +2,64°С.

"Экстремально высокие годовые температуры (5%-е экстремумы) отмечены на 176 метеостанциях Казахстана, где аномалии температуры достигали 3°С. В том числе на 138 метеостанциях, расположенных в западном, северо-западном, южном, центральном и восточном регионах. 2025 год стал самым теплым с 1941 года. Лишь на отдельных станциях, расположенных на востоке Казахстана, 2025 год вошел в число 10% экстремально теплых лет".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается осадков, то на большей части территории Казахстана за 2025 год осадков выпало около нормы.

Наименьшее значение наблюдалось в Жамбылской и Туркестанской областях. Максимально превышена годовая норма в Павлодарской области.

Дефицит осадков испытывало большинство территории южных и центральных областей, а также отдельные регионы на юге Костанайской области и некоторые районы западных частей страны.

"На 11 метеостанциях Казахстана, расположенных в разных частях страны, установлены рекорды минимального количества осадков с 1941 года".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В среднем по Казахстану в период 1976-2025 годов скорость повышения среднегодовой температуры воздуха составляет 0,4°С за десятилетие.

На территории страны, подводят итоги эксперты, начиная с 2000-х годов, преобладают положительные аномалии температуры воздуха. В конце 2000-х – начале 2010-х годов отмечался период небольшого похолодания, характеризующийся отрицательными аномалиями, а также отдельными годами с отрицательными значениями.

Уже начиная с середины 2010-х годов вновь наблюдается устойчивая тенденция к повышению температуры воздуха, которая усилилась в начале 2020-х годов.

Циклон продолжит заливать Казахстан дождями 29 мая

Ранее мы рассказывали, что Казахстан побил температурный рекорд 82-летней давности.

Анастасия Московчук
