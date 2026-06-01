Общество

В СКО подростки устроили травлю учителей в Telegram

В СКО подростки устроили травлю учителей в Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 18:26 Фото: magnific.com
Случай интернет-буллинга в отношении учителей обсудили на заседании консультативно-совещательного органа при департаменте полиции Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил начальник Управления полиции Петропавловска Серик Альжанов, в течение учебного года ювенальные полицейские уделяли особое внимание профилактике подростковой преступности и регулярно проводили встречи с родителями школьников. Одним из примеров эффективности такой работы стал случай интернет-травли педагогов в Telegram.

По словам Альжанова, остановить распространение оскорбительных публикаций удалось после того, как родителям подростков разъяснили правовые последствия подобных действий. После профилактических бесед волна буллинга прекратилась.

Тема была поднята в ходе обсуждения вопросов безопасности несовершеннолетних. Кроме того, участники заседания рассмотрели меры по обеспечению правопорядка в общественных местах и подвели итоги работы полиции. По данным ведомства, благодаря усиленному патрулированию и работе стационарных постов преступность в общественных местах региона снизилась на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что Сингапур разрешил порку школьников за буллинг.

