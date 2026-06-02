Тело мужчины пришлось экстренно переправлять на лодке в Уральске из-за "экстремальной" дороги

1 июня в акимате Уральска собрались десятки дачников. Они потребовали вернуть водное сообщение с их садоводческими товариществами. Автобусы для них не просто неудобны, но и опасны для жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mgorod.kz, все потому, что после дождей дороги превращаются в месиво, из-за чего на дачи не могут проехать даже экстренные службы.

Из-за отсутствия теплоходов сотни горожан оказались фактически отрезаны от своих участков в самый разгар дачного сезона. Автобусное сообщение, предложенное взамен, дачников не устраивает. Они жалуются, что автобусные маршруты не справляются с нагрузкой, а сами поездки превращаются в экстремальное испытание.

По словам людей, многие живут на дачах с марта по ноябрь, и отсутствие надежного, а главное постоянного транспорта ставит их жизни под угрозу. Без парохода до участков невозможно добраться по суше даже в экстренных ситуациях.

"Дороги к нашим дачам просто нет, скорая помощь туда не доедет. Уже был случай, когда мужчине стало плохо, и он умер, так и не дождавшись медиков. В итоге тело погибшего пришлось грузить на доски, класть в лодку и переправлять через реку. И это не первый случай! Был и пожар – пожарные тоже не смогли доехать. Риск огромный, – рассказала дачница Вера Бухановская.

Представители акимата ответили, что проблема упирается в закон и безопасность. На встрече замакима Уральска Азамат Халелов призвал горожан к пониманию.

"Вы сами знаете, что наш речной транспорт – можно сказать, единственный в Казахстане, который просуществовал до сегодняшнего дня. Да, он социально убыточный и невыгодный, именно поэтому государство его субсидирует. То есть все затраты, связанные с пассажирскими перевозками, государство берет на себя, покрывая расходную часть. На содержание этой транспортной линии ежегодно выделяются деньги. Ранее маршрут обслуживало ТОО "Урал Флот Сервис". Но это конкурсная среда, и акимат обязан ежегодно разыгрывать тендер. А как мы можем предоставить вам транспорт, который признан аварийным и не имеет разрешения на перевозки? Пожалуйста, подумайте сами. Акимат в любом случае будет решать этот вопрос исключительно на законодательном уровне, рисковать жизнями людей никто не станет. Это река Урал, здесь сильное течение, поэтому необследованный транспорт туда никто не выпустит. Единственное, что я могу сделать сейчас – запустить автобус, который будет ходить семь дней в неделю. Речной же транспорт появится только в том случае, если кто-то из предпринимателей изъявит желание участвовать в перевозках и выиграет конкурс, – отметил Халелов.

В отделе ЖКХ добавили, что власти пытаются решить проблему еще с конца зимы, но предприниматели не спешат участвовать в проекте.

Ранее курьезное, но от этого не менее серьезное преступление раскрыли полицейские в Уральске. Местный житель умудрился угнать чужую иномарку средь бела дня, просто вызвав службу эвакуации.