В Шымкенте состоялось масштабное праздничное мероприятие "Бақытты балалық үшін"

В Шымкенте в честь Международного дня защиты детей состоялось масштабное праздничное мероприятие "Бақытты балалық үшін", объединившее тысячи юных жителей и гостей города.

Праздник, прошедший в Центральном парке, стал яркой площадкой для творчества, искусства и семейного отдыха. В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, представители общественности, воспитанники Центра поддержки детей и жители города.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Более 1500 юных артистов представили творческие номера. Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу, включающую фотовыставки, выставки рисунков, торжественное шествие духового оркестра и концерт оркестра домбристов.

Особое внимание было уделено популяризации национальных ценностей и развитию творческих навыков детей. В рамках тематической площадки "Национальное искусство – наследие поколений" для гостей организовали мастер-классы по народным ремеслам и декоративно-прикладному искусству.

Участники познакомились с изготовлением изделий из дерева и кожи, гончарным мастерством, созданием кукол и художественных поделок, а также национальными настольными играми.

Стоит отметить, мероприятие стало настоящим праздником детства, подарив детям яркие эмоции, вдохновение и возможность проявить свои таланты.