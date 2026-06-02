Жителей Алматы предупредили об ограничении движения до июля

На улице Айнамалы в Алматы временно ограничат движение в связи со строительством инженерных сетей, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Telegram-канала AlmatyJoly, в микрорайоне Теректы Алатауского района на улице Айнамалы (участок от улицы Марток до улицы Орталык) ведется строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации.

Поэтому с 3 июня по 3 июля 2026 года на указанном участке будет временно ограничено движение автотранспорта.

Специалисты обратились к водителям и пешеходам с просьбой заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Кроме того, мы рассказывали уже о других ограничениях. В Алматы в связи с плановыми работами продолжают временно отключать холодную воду.