Жителей Алматы предупредили об ограничении движения до июля
Фото: Zakon.kz
На улице Айнамалы в Алматы временно ограничат движение в связи со строительством инженерных сетей, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным Telegram-канала AlmatyJoly, в микрорайоне Теректы Алатауского района на улице Айнамалы (участок от улицы Марток до улицы Орталык) ведется строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации.
Поэтому с 3 июня по 3 июля 2026 года на указанном участке будет временно ограничено движение автотранспорта.
Специалисты обратились к водителям и пешеходам с просьбой заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
Кроме того, мы рассказывали уже о других ограничениях. В Алматы в связи с плановыми работами продолжают временно отключать холодную воду.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript