В двух районах Алматы отключат холодную воду

В Алматы в связи с плановыми работами продолжат временно отключать холодную воду, сообщает Zakon.kz.

В государственном предприятии "Алматы су" сегодня, 1 июня 2026 года, предупредили, что 2 июня с 08:00 до 20:00 часов подача воды будет ограничена потребителям, расположенным в контуре: пр. Абая – ул. Тургут Озала – ул. Карасай батыра – озеро Сайран.

Также 4 июня с 08:00 до 20:00 часов подача воды будет временно ограничена потребителям, расположенным в контуре: пр. Раймбека – ул. Немировича-Данченко – пр. Рыскулова – ул. Крылова.

"Планово-профилактические работы позволят обеспечить стабильное водоснабжение данных районов города. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам", – обратились к горожанам.

Дополнительная информация предоставляется по телефону 274-66-66, ГКП "Алматы су".

Между тем во дворах мкр. Орбита-3 начали работы по замене сетей, в связи с чем там вскрыли асфальтовое покрытие.