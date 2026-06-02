Казахстанца задержали в Китае после смертельного конфликта: что известно

Семья казахстанца, задержанного в Китае, обратилась за помощью в расследовании. В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана рассказали Zakon.kz подробности произошедшего.

Так, 1 июня 2026 года на странице в Threads появился пост-история.

Автор публикации уточнил, что в Китае произошло чрезвычайное происшествие, которое стало большим горем.

"Гражданин Казахстана Махмутхан Шерназаров оказался участником конфликта с гражданином КНР. В результате произошедшей драки погиб гражданин Китая. Мы не отрицаем сам факт трагедии, но крайне важно понимать, как именно все произошло. Существует видеофиксация данного инцидента", – говорится в описании.

Также, по словам рассказчика, на видео отчетливо видно, что на нашего друга напали несколько человек.

"Он оказался в ситуации группового нападения, где его избивали и не давали возможности уйти. Действия Махмутхана носили характер самозащиты. Махмутхан поехал в Китай работать ради семьи, ради будущего, а не для конфликтов. Мы просим содействия и помощи в объективном, справедливом разбирательстве этого дела с учетом видеодоказательств и факта группового нападения", – говорится в заключительной части обращения.

На запрос в МИД корреспонденту Zakon.kz заявили, что осведомлены с этой ситуацией.

"В Генеральное консульство Казахстана в Гуанчжоу поступило официальное уведомление от Управления общественной безопасности провинции Гуандун. Согласно информации китайской стороны, гражданин Казахстана был задержан по подозрению в совершении деяния, связанного с умышленным причинением вреда здоровью". Пресс-служба МИД РК

Далее в ведомстве уточнили, что в настоящее время казахстанской стороной направлены соответствующие запросы в компетентные органы КНР для получения дополнительной информации по данному делу.

"Казахстанские дипломаты поддерживают постоянный контакт с родственниками задержанного и оказывают необходимую консульско-правовую помощь в рамках своей компетенции. Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел РК". Пресс-служба МИД РК

